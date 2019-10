Die Zwettler Hamerlingstraße ist um ein Geschäft ärmer. Der Friseursalon „Xact-Hairstyle“ musste seine Pforten schließen.

Zu wenig Kunden

Als Grund gibt Geschäftsführer Burhan Batur fehlende Kundschaft an: „Der Kundenstock war einfach zu klein. Bei einem Plus von 600 bis 700 Euro interessiert mich das nicht mehr.“ Er arbeitet in Krems, wohnte aber ursprünglich selbst zehn Jahre lang im Waldviertel. „Ich wollte diese Mode nach Zwettl bringen. Meine Angebote wie Bart- und Augenbrauenpflege wurden aber nicht angenommen. Das ist schade“, zeigt er sich enttäuscht. Seine beiden Mitarbeiter in Zwettl absolvierten im Sommer sogar extra Kurse in der Türkei, um auch Frauenhaarschnitte anbieten zu können. Daraus wurde aber nichts mehr. „Die Jungs sind jetzt bei mir, einer in der Kremser Filiale und einer in der in St. Pölten“, sagt Batur.

Auf die Schließung in der Hamerlingstraße angesprochen sagt ÖVP-Vizebürgermeister Johannes Prinz: „Das wird halt ein bisserl viel gewesen sein. Wir haben ja fast einen Friseurüberhang. Die Haare werden zumindest bei mir nicht mehr.“ So sei Prinz bei einer Zählung noch vor kurzem auf 14 (!) Friseure in Zwettl gekommen.

Prinz: "Straße neu denken"

Das leere Geschäft soll mit 2020 neu vermietet werden. „Die Hauseigentümerin verlangt eine sehr moderate Summe. Das Geschäftslokal ist gut hergerichtet und sicher nicht schlecht“, zeigt sich Prinz positiv. Mittelfristig soll die Hamerlingstraße „baulich attraktiviert“ werden, meint der Vizebürgermeister. So sei man aktuell in der Intensivplanung für eine Neugestaltung der Unteren Landstraße. In den nächsten Wochen soll auch eine Bürgerinformation dazu stattfinden. „Danach muss auch die Hamerlingstraße neu gedacht werden“, sagt Prinz.

Finanzieller Zuschuss könnte dabei vom Land Niederösterreich kommen. Vor kurzem erhielt Zwettl die Zusage, dass man mit 1. Jänner erneut in den Fördertopf für städtische Maßnahmen fällt. Zweimal zuvor qualifizierte sich die Braustadt dafür, zuletzt wurden mit dem Geld die Stiegen beim Propsteifriedhof saniert. Arbeitskreise mit Bürgern sollen bald Themen erarbeiten, wo das Geld verwendet werden kann. „Ich sehe einen leicht positiven Trend bei der Belebung der Zwettler Innenstadt“, zieht Prinz eine positive Bilanz.

Hundetrainer, nachhaltige Kindermode...

Ein Motor für die Belebung der Zwettler Innenstadt läuft bereits, sagt Bürgermeister Franz Mold: „Der Ideenwettbewerb ‚Zwettler StaRdt Impuls‘ bringt fünf neue Geschäfte in die Stadt.“ So haben sich bereits Hundetrainer Michael Groschan und Arnold Bolomsky mit seiner nachhaltigen Kindermode in der Hamerlingstraße angesiedelt. Neu dazukommen sollen 2020 vier Sonnentor-Ferienwohnungen in der Landstraße. Kerstin Flöck will sich mit einem Geschäft für Kindersachen niederlassen, Gregor Grohmann mit einer Buchhandlung. Dem Vernehmen nach könnten sich die beiden das ehemalige Prock Modengeschäft am Zwettler Hauptplatz teilen.

Bei aller Kritik zum geplanten WAV-Projekt in der Landstraße sei laut dem Obmann des Wirtschaft- und Tourismusmarketing, Martin Fichtinger, festzuhalten: „Es muss uns rasch etwas einfallen, damit Leute in der Innenstadt wohnen können, sonst dreht bald der Gourmet-Spar zu. Dort keinen Supermarkt mehr zu haben, wäre ein absoluter Jammer.“

Die Leerstände in der Landstraße und am Hauptplatz halten sich laut Fichtinger „in Grenzen“, die Hamerlingstraße sei aber „weiterhin eine Problemzone“. Er betont: „Im Vergleich mit Waidhofen schauen wir aber noch sehr gut aus.“