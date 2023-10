Daniela Gaishofer ist neue Volksschuldirektorin

Daniela Gaishofer (45) lebt mit ihrem Ehemann Gerald sowie den beiden Söhnen Leo (22) und Lorenz (14) in Stift Zwettl-Waldrandsiedlung. Ihre Kinder besuchten ebenfalls die Volksschule Zwettl-Hammerweg, sodass sie diese auch von der mütterlichen bzw. erzieherischen Seite kennenlernen konnte.

Nach der Matura am Gymnasium Zwettl hat sie das Lehramt für Sonderschulen abgeschlossen und zwölf Jahre Berufserfahrung an der Allgemeinen Sonderschule sowie in einer Integrationsklasse gesammelt. Zehn Jahre lang war Daniela Gaishofer die Leiterstellvertreterin an der ASO in Zwettl, absolvierte berufsbegleitend das Lehramt für Volksschulen und wechselte in diese Schulform. Parallel zum Unterricht in der Volksschule Schweiggers machte sie die Ausbildung zur Praxislehrerin und betreute Studenten in ihrer Praxis. In den letzten sechs Dienstjahren war sie mit der Leitung der Volksschule Schwarzenau betraut und konnte als Schulleiterin viele neue Perspektiven gewinnen, Projekte umsetzen und Erfahrungen sammeln.

„Mir wurde die Leitung der VS Zwettl-Hammerweg angeboten. Das stellt eine große Wertschätzung meiner bisherigen Arbeit dar, und deshalb führe ich sehr gerne die Qualitätsentwicklung und -sicherung im Sinne meiner Vorgängerin Heidi Rosenmayr an diesem Standort weiter“, so Daniela Gaishofer.