NÖN: Sie haben gleich zwei Anlässe, um zu feiern und auch zurückzublicken. Was bewegt Sie dabei am meisten?

Andreas Glaser: Zu meinem 60. Geburtstag und dem 25-jährigen Jubiläum unseres Hauses Frohsinn kann ich nur mit Dank und Demut auf mein privates und berufliches Leben zurückblicken und mich bei allen meinen Wegbegleitern bedanken. Dies gilt natürlich im privaten Bereich für meine Familie und meine Freunde sowie im beruflichen Bereich für alle meine Führungskräfte, Mitarbeiter und vielen anderen Partner.

Was war für Sie ausschlaggebend, in den Pflegebereich zu wechseln?

Glaser: Ich bin im Jahr 1980 in den Dienst beim Land NÖ eingetreten und war bis Ende 1994 in der Sozialabteilung der Bezirkshauptmannschaft Gmünd tätig. An dieser Dienststelle bekleidete ich auch einige Jahre die Funktion des Personalvertreters und durfte dabei auch die Mitarbeiter der Pflegeheime in Weitra und Schrems vertreten. Dadurch war mein Interesse an diesem Bereich geweckt, und ich bekam die einmalige Chance, ein neues Pflege- und Betreuungszentrum in Zwettl aufzubauen.

Haben Sie dazu eine Ausbildung benötigt? Wie schaute der Neustart aus?

Glaser: Nach einer eineinhalbjährigen Ausbildung im PBZ Weitra und der berufsbegleitenden viersemestrigen Ausbildung zum Heimleiter auf der ASOM in Wien, startete ich im März 1996 mit einem von mir ausgewählten Team, und wir konnten mit Juli 1996 die ersten Bewohner im „Haus Frohsinn“ aufnehmen. Gemeinsam mit meinen Mitarbeitern konnte ich die Organisations- und Personalentwicklung so gestalten und vorantreiben, dass wir eine hochwertige Dienstleistung für unsere 103 Bewohner anbieten konnten und nach wie vor können. Eine besondere Herausforderung stellten bereits zu Beginn die dementiellen Erkrankungen unserer Bewohner dar, und diese Thematik hat sich noch verstärkt und beschäftigt uns bis heute.

Sie sind dafür bekannt, dass Sie großen Wert auf die Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter legen. Warum ist Ihnen das zu wichtig?

Glaser: Es war mir immer klar, dass neben einer guten fachlichen Ausbildung nur zufriedene und gesunde Mitarbeiter eine hochstehende Arbeitsleistung abliefern können, und deshalb sind mir die Zufriedenheit und die Gesundheit der Mitarbeiter seit Beginn ein großes Anliegen. Im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung konnten wir hier sehr viele Maßnahmen durchführen und können mit Stolz behaupten, dass wir eine Kultur der Aufmerksamkeit auf die Gesundheit der Mitarbeiter entwickelt haben. Nach den 25 Jahren, in denen unser Haus in Betrieb ist, können wir aufgrund von vielen Umfragen, wie vom market-Institut, und den Rückmeldungen von Bewohnern, Angehörigen und Mitarbeitern sagen, dass wir eine sehr hohe Zufriedenheit bei allen angesprochenen Gruppen vorweisen können. Das ist eine tolle Bestätigung für unsere Arbeit.

Corona dürfte auch in Ihrem Haus eine Herausforderung sein. Wie haben Sie diese Pandemie bisher erlebt?

Glaser: Natürlich stellte Corona ab April 2020 einen besonderen Einschnitt für uns dar. Wir waren leider trotz strengster Hygienemaßnahmen zwei Mal mit Clustern in unserem Haus betroffen (April/Mai 2020 und Dezember 20/Jänner 21). Es wurden sehr viele Bewohner und Mitarbeiter positiv getestet. Zusätzlich zu den erschwerten körperlichen Bedingungen durch das Arbeiten mit Vollschutz und jetzt immer noch mit FFP 2-Masken – auch bei der großen Hitze der letzten Tage und den zusätzlichen Diensten –, darf aber die psychische Belastung nicht unterschätzt werden, der sowohl unsere alten Menschen als auch die Mitarbeiter ausgesetzt sind. Durch eine hohe Durchimpfungsrate hat sich die Lage derzeit etwas beruhigt. Leider haben uns in dieser speziellen Corona-Situation auch einige Mitarbeiter verlassen, sodass ich derzeit auf der Suche nach Pflegepersonal bin. Ich kann nur allen meinen Mitarbeitern meinen großen Dank und meine hohe Wertschätzung für ihre Leistungen und ihr Engagement ausdrücken, sie haben durch ihren Einsatz immer schon hervorragend auf das Wohl der uns anvertrauten Menschen geachtet, aber gerade in Corona-Zeiten Herausragendes geleistet.

Wie lange werden Sie dem Haus „Frohsinn“ noch erhalten bleiben? Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Glaser: Meine aktive Laufbahn im Haus Frohsinn geht mit Dezember 2021 zu Ende, ich werde dann noch meinen offenen Urlaub und ein Jahr Sabbatical verbrauchen und offiziell mit Mai 2022 in Pension gehen. In Zukunft werde ich weiterhin aktiv sein und ich habe sehr viele Ideen. Ich wünsche mir eine gute Gesundheit mit Bewegung und interessante Begegnungen mit Menschen. Für meinen Arbeitsbereich der stationären Langzeitpflege wünsche ich mir mehr Anerkennung und Wertschätzung für unsere Tätigkeit und ein höheres Ansehen für die Generation der alten Menschen in der Gesellschaft.