Seit einer Woche ist das Erdbeerfeld der Familie Wunderlich für Selbstpflücker geöffnet – die sommerliche Wärme hat die Entwicklungsverzögerung durch die tiefen Temperaturen im Mai beinahe wettgemacht.

Franz Wunderlich aus Karlstein, der in Niederösterreich mehrere Erdbeerfelder bewirtschaftet, bietet auf seinem viereinhalb Hektar großen Feld in Zwettl verschiedene Erdbeersorten an. „Um eine Erntezeit von rund vier Wochen zu erreichen, braucht man Pflanzen mit unterschiedlicher Reifezeit“, erklärt Wunderlich. „Die vollreifen Exemplare findet man zu Beginn an der linken Seite des Feldes. Das Ende der Erntezeit zeigt sich dann mit den letzten Früchten am rechten Rand.“ Und: „Die geschmackvollsten Exemplare verstecken sich meist in der Mitte der Büsche“, so der Rat des Experten.

Zwettl ist sozusagen die einzige Bezirksstadt in Niederösterreich mit direktem Erdbeeranschluss. Selbstpflücker haben nicht nur einen freien Zugang zu stockfrischen Erdbeeren, sondern können während des Pflückens gratis naschen.

Theresia Schwingenschlögl und Helena Wunderlich bieten auf ihrem Erdbeerfeld in Zwettl für Schnellentschlossene bereits gepflückte Erdbeeren an. Ansonsten kann man selber pflücken und auch gratis naschen. Joachim Brand

Nach drei Jahren wird umgepflügt. Ein Erdbeerfeld kann rund drei Jahre lang bewirtschaftet werden. Danach wird es umgepflügt und in der Fruchtfolge an einem anderen Standort wieder neu gepflanzt. Durch eingestreutes Stroh kommt es während der Ernte zu einem erleichterten, ungehinderten Zugang. Zusätzlich wird bei Nässe der Kontakt der Früchte mit dem schmutzigen Boden verhindert. Nach der Ernte wird das Stroh untergepflügt und trägt zum Humusaufbau im Boden bei.

Durch den Einsatz von Erntehelfern können am Ende der Periode vollreife Früchte gepflückt und an einen bekannten Marmelade-Erzeuger weiterverkauft werden – so sind Zwettler Erdbeeren in veredelter Form in ganz Österreich erhältlich.

Neues Angebot in Thaures. Bis es beim Waldland-Pflanzenbauberater Matthias Ölzant aus Thaures bei Heidenreichstein mit seiner Erdbeerernte soweit ist, dauert es noch ein paar Wochen. Er pflanzte im Vorjahr auf einem halben Hektar Bio-Erdbeeren an. „Damit kann ich die Erdbeersaison verlängern, denn die ersten Früchte werden in drei Wochen reif sein.“ Im nächsten Jahr gibt es ein weiteres Erdbeerfeld – zum Selberpflücken.