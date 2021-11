Hilfsprojekt: „Möchte tief in die Armut eintauchen“

NÖN: Sie fliegen am 13. November für zwei Jahre nach Tarma in die Anden. Was werden Sie dort machen?

Karina Beneder: Ich werde dort in den Schulen Umweltprojekte forcieren und in den Dörfern die Kinder für die Sakramente vorbereiten. Dort sind viele Kinder wegen Corona bereits seit zwei Jahren im Distance Learning. Wenn sie keine Verbindung mit dem Handy zu den Lehrern aufbauen können, müssen sie mit der Schule aufhören. Es werden auch Jugendliche aus Europa bei mir leben können und von mir lernen. Ich möchte als Franziskanerin in die Armut eintauchen und bei den Armen sein. Weil ich gesund wurde, weiß ich, dass das auch im Plan Gottes ist.

Wollen Sie von Ihrer Krankheit erzählen?

Beneder: Im Zuge einer Blutuntersuchung für die Organisation Horizont3000 ist man draufgekommen, dass meine Schilddrüsenwerte nicht passen. Deswegen wurde ich an der Schilddrüse operiert. Wenn das nicht von oben gelenkt ist, dann weiß ich auch nicht...

Wie sieht die Landschaft in den Anden aus?

Beneder: Ich werde auf circa 3.000 Meter über dem Meeresspiegel leben. Das Diözesangebiet geht bis zu 5.000 Höhenmeter. Es ist kahl, Wüste und Berge. Hinter den Anden gibt es Regenwald, den ich auch besuchen werde.

Wie leben die Menschen dort?

Beneder: Die Bevölkerung lebt in sehr einfachen Lehmhäusern ohne Heizung, obwohl die Temperaturen in der Nacht auch unter Null Grad fallen. Die meisten Familien sind einfache Bauern. Oft zwingt sie ihr karges Leben, in die Großstadt zu ziehen, weil sie meinen, dass sie im Armenviertel mehr Chance haben, Arbeit zu finden, um ihre Familie abzusichern. Mit einer deutschen Firma wollen wir in den Anden sogenannte „Maca-Kartoffeln“ anbauen, die nur dort wachsen und sehr hochwertig sind und für medizinische Zwecke gebraucht werden.

Wie ist dort die aktuelle Corona-Situation?

Beneder: Peru gehört zu den Ländern, das von der Pandemie weltweit am meisten betroffen ist. Die Lebensmittel sind derzeit schon fast doppelt so teuer als vor Corona. Damals gab es fünf Speisesäle im Pfarrgebiet von Pater Juan in Lima, jetzt sind es 21! Mit „Wir wollen helfen Zwettl“ unterstützen wir seit Beginn der Covid-19-Pandemie viele Menschen mit Lebensmittelpaketen und Medikamenten.

Was benötigen die Menschen dort vor allem?

Beneder: Wie schon erwähnt, wurde auch die Versorgung mit Medikamenten in der Zeit der Pandemie überlebenswichtig. Wir haben Pater Juan beim Ankauf einer Sauerstoffanlage geholfen. Ich habe in meinem Koffer Medikamente, Schulmaterialien und unter anderem geschenkte Schuhe von der Schuhwerkstatt GEA in Schrems.

Sie werden zwei Jahre in den Anden verbringen, dabei auch viele christliche Feste erleben. Wie verbringen die Menschen dort Weihnachten?

Beneder: Ich weiß von meinen bisherigen Aufenthalten in Peru und in Ghana, dass dieses Fest einfach und bescheiden sein wird und daher nicht mit europäischen Verhältnissen zu vergleichen ist.

Die Reise ist nicht Ihr erster Einsatz für die Armen: Was treibt Sie an, zu helfen?

Beneder: Vor 20 Jahren war ich in Afrika, vor acht Jahren in Peru, beides jeweils für ein Jahr. Angesichts der erlebten Armut ist es mir jedes Mal schwergefallen, mit unserem Wohlstand hier in Österreich gut zurechtzukommen. Aus diesem Grund wurde mit Hilfe vom Pfarrgemeinderat Zwettl der Verein „Wir wollen helfen Zwettl“ gegründet, so entstand ein soziales Netz mit vielen hilfsbereiten Menschen um mich. Diese nehme ich – im übertragenen Sinn – mit nach Peru. Wenn sich in unserer Gesellschaft etwas ändern soll, dann müssen wir auch auf die Armen schauen.

Sie betreuen auch ein Bauprojekt in der Partnerschule im peruanischen La Unión. Wie ist dort der aktuelle Stand?

Beneder: Die Klassen sind alle fertig gebaut, das letzte Geld wurde kürzlich für den Bau der Toilettenanlagen überwiesen. Jetzt fehlt noch der Ausbau der Trinkwasseraufbereitung. Eine Firma muss erst den Salzgehalt prüfen, was derzeit passiert. Schüler sollen Wasser auch nach Hause mitnehmen können, denn dort gibt es kein Trinkwasser und sie müssen Wasser abkochen. Wir planen auch ein Projekt mit Solarenergie. Hier muss aber erst geklärt werden, ob und wie die Energie eingespeist werden kann.

Wie kann man Sie unterstützen?

Beneder: Wer mit mir während der kommenden zwei Jahre Kontakt halten möchte, kann das unter adelheid.beneder@horizont3000.org tun. Informationen zu den Hilfsprojekten gibt es auf der Internetseite www.wir-wollen-helfen-zwettl.at, die ehemalige Schüler von mir betreuen. Mir ist bewusst, dass ich mich nur mit der großzügigen Unterstützung so vieler Menschen für die Armen engagieren kann. Wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, kann Großes entstehen.