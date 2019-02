„Vor sechs Jahren, als ich diese Aufgabe übernommen habe, haben Hört(h), Hörth(h) auch gespielt. Heute spielt dieses Musikduo wieder“, betonte Dieter Holzer bei seinem letzten Auftritt als Zwettler Wirtschaftskammer-Bezirksobmann beim Neujahrsempfang am 31. Jänner.

„Ich bin stolz, im Bezirk so viele hidden champions (versteckte Spitzenkräfte) zu haben. Viele dieser Spitzenunternehmen durfte ich in den letzten Jahren kennenlernen“, unterstrich Holzer in seiner Rede. Es sei kein Rücktritt, es sei eine Übergabe an eine Frau, die sich in ihren Funktionen bisher bestens bewährt hätte: „Anne Blauensteiner ist ab morgen das Gesicht der Wirtschaft im Bezirk Zwettl“, betonte Holzer. Er wisse, dass seine Nachfolgerin der Aufgabe gewachsen sei.

Im Waldviertel habe man keine Diamanten, seltene Erden, Gold oder andere wertvolle Rohstoffe im Boden. „Aber wir haben die Menschen, die oft wie Brillanten glänzen“, betonte Holzer und forderte, dass sich Zwettl als Herz und Zentrum des Waldviertels weiterentwickeln müsse. Dafür, so Holzer, müssten aber die Regionen stark eingebunden sein, damit der Gewinn für alle auch klar erkennbar sei.

Zwazl lobte Holzer und Blauensteiner

„Die Aufgabe der Wirtschaftskammer ist es, Lösungswege für die Herausforderungen der Betriebe zu suchen und das werden wir auch tun“, betonte die neue Obfrau Blauensteiner. Sie will die Berufsorientierung an den Schulen stark unterstützen und lud alle Schulen des Bezirks zur intensiven Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer ein. Glaube man den Prognosen, werden im Bezirk 2030 über 3.700 Menschen im erwerbsfähigen Alter fehlen. „Ich verspreche, wir werden auch zu nicht angenehmen Gesprächen in die Wirtschaftkammer einladen, wenn es hakt und man nicht mehr miteinander reden kann, werde ich mich dafür einsetzen, wieder eine Basis zu finden“, betonte Blauensteiner.

„Anne, Dieter — Persönlichkeiten wie euch brauchen wir in der Wirtschaftskammer“, streute Präsidentin Sonja Zwazl Rosen. Als geborene Waldviertlerin, die ihre Kindheit hier verbracht habe, wisse sie genau, wie sich die Region entwickelt habe. „Es ist großartig, wie man im Waldviertel am Puls der Technologie und der Innovation arbeitet“, lobte sie, bevor sie Dieter Holzer die Große Silberne Ehrenmedaille der Wirtschaftsammer NÖ verlieh.