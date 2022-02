Debutkonzerte von neuem Orchester

Die „Waldviertler Symphoniker“ sind ein neuer Klangkörper im Waldviertel, welcher Orchestermusik direkt in die Regionen bringen soll. Geplant sind verschiedene Konzerte mit Musikern aus allen Teilen des Waldviertels.

Die Debütkonzerte finden am 20. Februar um 16 Uhr im Stadtsaal Zwettl und am 26. Februar um 19 Uhr im Vereinshaus Horn statt. Platzreservierung in der W.A. Mozart Musikschule Horn, Rathausplatz 1 (02982/2426) oder per Mail: direktion@mozartmusikschule.at

Es ist ein Herzensprojekt, welches sich hoffentlich zu einem Profi-Orchester im Waldviertel entwickelt und den Bewohnern die Möglichkeit auf Orchestermusik ermöglicht. Träger des Orchesters ist der Verein „Orchestervereinigung Waldviertel“, welcher vor einigen Jahren für Projekte wie Streicherwochen, Orchestercamps und Förderung junger Künstler gegründet wurde.

Die Volksbank Wien und Niederösterreich sowie das Autohaus Waldviertel in Horn und das Autohaus Berger in Zwettl unterstützen das Projekt maßgeblich, ebenso wie die Teams der Jeunesse Horn und Zwettl.

