Über weggeworfene Sackerl mit Hundekot, die verstärkt auf dem nicht befestigten Weg nach Niederstrahlbach in der Höhenstraße auftauchten, ärgert sich die Zwettlerin Eva Neuhauser.

Nachdem ein kleines Wiesenstück vor einem Schuppen gemäht worden war, tauchten in unmittelbarer Nähe elf Sackerl auf. „Mich wundert es nicht, wenn die Leute einen Hass auf die Hundebesitzer bekommen“, will sich die pensionierte Krankenschwester, die selbst Hundehalterin ist, von den Verschmutzern abgrenzen.

„Den Hundekot im Sackerl zu entsorgen ist ja noch blöder, als ihn gleich liegen zu lassen“, empört sich die Anrainerin, die zwei Mal täglich den Weg mit ihrem Hund geht. Nach dem NÖN-Lokalaugenschein beseitigte Neuhauser insgesamt 13 Sackerl.

Bürgermeister Franz Mold erklärt, dass die Anregung mit den Hundesackerlspendern bei Bürgergesprächen gekommen war und vor einigen Monaten umgesetzt wurde. „Es wurden an mehreren Stellen im Stadtgebiet diese Spender montiert“, sagt der Stadtchef. Auf Wanderwegen im Freiland könne man keine Mistkübel anbringen, weil diese auch entleert werden müssten.

Neuhauser weiß auch nicht, wie man das Problem aus der Welt schaffen könnte: „Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn man weiter draußen, beim Ende der befestigten Straße einen weiteren Mistkübel montiert“, meint die Hundeliebhaberin. Sie schildert auch, dass vor geraumer Zeit der dortige Anwohner Heinz Lüdemann viele Sackerl in seinem Vorgarten und vereinzelt auch in seiner Papiertonne fand, weshalb er einen Verbots-Zettel an der Tonne befestigte.

Richtige Entsorgung besonders wichtig

Der letzte Mistkübel und der Hundekotsackerl-Spender in Richtung des Weges nach Niederstrahlbach sind etwas unterhalb des Kindergartens Nordweg montiert. „Ich schaue mir das gerne an. Vielleicht gibt es Möglichkeiten, die die Situation verbessern. Wichtig ist, dass es mit der Entleerung vereinbar ist“, betont Mold, der an die Hundebesitzer appelliert: „Wenn die Gemeinde schon versucht, diese Hundekotsackerl ortsnah zur Verfügung zu stellen, dann bitte entsorgen sie diese Sackerl auch richtig.“ Grundsätzlich sei es vernünftig, dass der Hundekot der Wiese fern bleibe: Dieser enthält Parasiten. Wenn die Rinder das Gras zu fressen bekommen, kann es ihnen erheblich schaden.