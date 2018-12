In Zwettl nimmt eine Selbsthilfegruppe für seelische Gesundheit im Jänner ihre Tätigkeit auf. Das erste der künftig monatlichen Treffen findet am 24. Jänner um 19 Uhr im Festsaal des Landesklinikums Zwettl statt. Geleitet wird die Gruppe von Barbara Unger.

Die Selbsthilfegruppe setzt sich aus Betroffenen zusammen, die gemeinsam an ihrer seelischen Gesundheit arbeiten. Alle Menschen, die an Depressionen, Angst- und Panikstörungen, psychosomatischen sowie an allen Formen von psychischen Beeinträchtigungen leiden, sollen in dieser Gruppe Unterstützung, Beratung und Informationen sowie praktische Tipps erhalten – und das in einer geschützten Atmosphäre.

„Es lohnt sich, zu kämpfen, und es gibt aus jedem noch so tiefen Tal wieder einen Weg nach oben“, erklärt Johann Bauer, Obmann des Vereins Hilfe zur Selbsthilfe für seelische Gesundheit im Landesverband NÖ sowie ausgebildeter und zertifizierter „EX-IN“ Genesungsbegleiter (Experte durch eigene Erfahrung). Bauer leitet derzeit drei Selbsthilfegruppen (Horn, Waidhofen und Hollabrunn), und sein Ziel ist es, dass es in jeder Bezirkshauptstadt eine Gruppe gibt. In Niederösterreich werden zur Zeit insgesamt 70 Gruppen vom Landesverband betreut.

Allein in Niederösterreich leiden mehr als 150.000 Menschen an einer psychischen Erkrankung, die Dunkelziffer ist aber weitaus höher.

Die neue Gruppe in Zwettl ist offen für alle, ein Einstieg ist jederzeit möglich. Die Treffen finden jeden vierten Donnerstag im Monat um 19 Uhr im Landesklinikum Zwettl statt. Barbara Unger ist unter 0676/838448763 erreichbar.