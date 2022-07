Innenstadt-Projekt: Neues Café wird ein „Juwel“

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Mit Spannung erwartet wurde die Präsentation der Pläne des Café-Projektes von Julia Weißenhofer am Hauptplatz. Diese fand am Freitag, 1. Juli, im Sitzungssaal der Stadtgemeinde Zwettl im Beisein aller im Gemeinderat vertretenen Parteien statt. Sie hatten durch die Umwidmung des Grundstückes von Anfang an ihre Zustimmung zu diesem Bauprojekt vor dem Hunderwasser-Brunnen gegeben (die NÖN berichtete). In der Gemeinderatssitzung am Vortag war dem Vertrag zugestimmt worden, der nun unterzeichnet wurde.

Bei der Planung des Gebäudes hat die Stadtgemeinde mitgeredet, und auch im Vertrag wurden noch Details geklärt, etwa, wie viel und wo Julia Weißenhofer-Fidi Werbung aufstellen darf und wie Beschattung beschaffen sein müsse. „Wir haben das alles diskutiert, es war langwierig, und wir sind einverstanden. Es ist uns bewusst, dass wir einen ganz besondern Standort hier haben“, sagt die künftige Café-Betreiberin. Gefasst in die schöne Häuserreihe des Hauptplatzes, wird das Café in der Mitte den Namen „Juwel“ tragen. Das Lokal wird 35 Sitzplätze bieten, einen barrierefreien Zugang haben und sich auf (Bio-)Frühstück und Tagesbetrieb konzentrieren.

Wenn es keine Einsprüche mehr gibt, wird heuer noch mit dem Bau begonnen. Auch die Hundertwasser Gemeinnützige Privatstiftung schrieb an die Stadtgemeinde: „Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und insbesonders viel Freude der Zwettler Bevölkerung.“

