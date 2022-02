Interessantes Bauprojekt: „Was Putziges, was Kleines“

Die Vision von Julia Weißenhofer scheint sich schon bald zu erfüllen. Sie möchte mit ihrem Partner Stefan Fidi am Hauptplatz ein Café errichten, in einem eigens dafür geplanten Gebäude aus Glas, mit Terrasse, eigenen Toiletten und einem kleinen Kochbereich. Geplant ist dieses Gebäude direkt am Hauptplatz mit Sicht auf den Hundertwasserbrunnen.

„Als Frau Weißenhofer im Vorjahr mit ihrer Idee an die Stadtgemeinde herantrat, haben wir ihre Pläne mit dem Baurat besprochen und uns gefragt, ob und wie es möglich wäre, an diesem Standort ein Café zu errichten“, so Bürgermeister Franz Mold. „Es gab seit der Schließung des ,Schirms‘ großen Bedarf seitens der Bevölkerung an einer Gastronomie, deshalb sind wir positiv eingestellt“, so Mold weiter.

Stadtgemeinde verpachtet das Grundstück

Weißenhofer und ihr Partner pachten das Grundstück und errichten das Gebäude auf eigene Kosten. Wasser und Strom sind dort schon verlegt, weil dies auch bei den Weihnachtsmärkten gebraucht wird.

„In der Gastronomie hat Zwettl noch Bedarf“, weiß Bürgermeister Mold. Das Restaurant Schön und der Gasthof Schierhuber würden fehlen, denn auch der Tourismus in Zwettl sei im Sommer sehr groß. Die Möglichkeit, ein neues Gastro-Gebäude am Hauptplatz zu errichten, sei auch deshalb in Erwägung gezogen worden, weil die leeren Geschäftslokale nicht so gerne an Gastronomen vermietet würden, so Mold.

Weißenhofer: „Pavillon ist das falsche Wort dafür“

Noch zeigt Julia Weißenhofer nicht die Baupläne für ihr Café, sie wolle noch auf das „go“ warten. Aber: „Pavillon ist das falsche Wort dafür“, lacht sie. Seit „Corona“ und ihrer damit verbundenen Kurzarbeit tüftelt sie am Café-Konzept. „Ich bin in einer Gastronomen-Familie aufgewachsen und bin quirlig. Ich wollte mich verändern und in der Gastro-Branche was Putziges, was Kleines haben“, sprüht sie vor Energie.

Die Widmung sei durch, berichtete Bürgermeister Mold. „Die konkrete Planung des Gebäudes am Hauptplatz hat vor einem Jahr begonnen, die Pläne durchliefen die verantwortlichen Stellen am Land, der Bezirkshauptmannschaft und der Gemeinde. Alle Auflagen müssen erfüllt werden. Erst vor ein paar Tagen hatte ich wieder ein Gespräch wegen der behördlichen Auflagen“, so Julia Weißenhofer.

Vision: Eröffnung noch diesen Sommer

Neben den „wahnsinnig vielen“ Auflagen für den Gastronomie-Betrieb waren genaue städtebauliche Anforderungen an das Gebäude zu erfüllen. „Es musste die Durchsicht gegeben sein, deshalb haben wir das Gebäude sehr transparent geplant“, ist sie begeistert. Eine Terrasse wurde gleich mitgeplant, und das Gefälle des Grundstückes musste berücksichtigt werden.

Erst wenn sie die Zustimmung für den Bau hat, will sie die Pläne präsentieren.

Die Abstimmung zu diesem Projekt wird für 22. März im Zwettler Gemeinderat erwartet. Dann soll gleich mit den Grabarbeiten begonnen werden. Julia Weißenhofer und Stefan Fidi möchten noch diesen Sommer eröffnen und setzen auf die rasche Durchführung dieses spannenden Gebäudeprojektes.

„Es wird diese Baustelle viel Kritik auslösen, und anfangs wird es auch ein Schock für die Bewohner sein, wenn da ein Gebäude am Platz steht. Ich rechne mit vielen negativen Kommentaren“, so Julia Weißenhofer. „Aber ich bin davon überzeugt, dass es sehr schön und letztendlich gefallen wird. Man muss auch für Neues offen sein“, ist sie positiv eingestellt.

Ihr gastronomisches Angebot wird im Café-Bereich liegen, es soll einen Frühstücks-Schwerpunkt geben und kleine Speisen.

Offen für Neues

