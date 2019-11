Das Bier „Austrian Lager“ der österreichischen „CulturBrauer“ hat sich als Nummer zwei weltweit beim European Beer Star Award in Nürnberg behauptet. Dort rangen heuer knapp 2.500 Biere aus 47 Ländern um Anerkennung.

Die CulturBrauer sind ein Zusammenschluss von acht Bierbrauern, darunter auch die Privatbrauerei Zwettler mit Karl Schwarz. Als Sprecher fungiert aktuell Heinz Huber, Chef der Mohrenbrauerei aus Vorarlberg: „Das Projekt Austrian Lager war für uns eine wichtige, sehr positive Erfahrung. Wir haben ein Bier mit der Intention kreiert, die Tradition des klassischen österreichischen Bierstils wieder aufzugreifen und damit international eine neue Referenz für ‚Lager‘ zu bilden. Offenbar ist uns das ganz gut gelungen, wie dieser renommierte Preis nun beweist.“

145 Bierexperten aus 28 Ländern bildeten die Jury und bewerteten die Biere in 67 Kategorien. Das Austrian Lager wurde in der Kategorie „Red Amber Lager/Vienna Style Lager“ eingereicht – jenem Bierstil, der 1841 in Wien von Braumeister Anton Dreher entwickelt wurde. Diese Kategorie gilt als besonders anspruchsvoll, da hier ein sehr ausgewogenes Verhältnis im Geschmack gefragt ist.

Am Ende musste sich das Austrian Lager nur knapp einem Lager aus Italien geschlagen geben.