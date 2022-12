Interview mit Christof Kastner: „Es braucht ein klares Signal“

Werbung

NÖN: Die Schreckensmeldungen aus der Wirtschaft häufen sich derzeit. Haben wir den Höhepunkt der Krise schon erreicht oder steuern wir noch darauf zu?

Christof Kastner: Niemand weiß, wie sich die Gesamtsituation weiterentwickeln wird, wie lange der Krieg in der Ukraine noch dauert oder wie lange Putin noch Präsident ist. Alles hängt mehr oder weniger von diesen Faktoren ab. Leider hat unsere Politik hier in den vergangenen Jahrzehnten viele Fehler gemacht.

Das Gebot der Stunde heißt aber Ruhe bewahren.

Wo hat die Politik für Sie versagt?

Kastner: Man kann sich einfach nicht von einem einzigen Lieferanten komplett abhängig machen. Das ist ein Grundprinzip in jedem Tun. Die Politik hat nur auf das billige Gas der Russen geschielt und nicht auf die Sicherheitsexperten gehört, die die Problematik schon lange vorher angesprochen haben. Man kann als Verantwortungsträger nicht immer davon ausgehen, dass eh alles gut ausgehen wird.

Wie ist es der Kastner Gruppe in diesem Jahr ergangen?

Kastner: Die Entwicklung war heuer trotz allem positiv. Nachdem wir die Talsohle der Pandemiejahre 2020 und 2021 durchschritten haben, können wir heuer mit einem Plus von 18 Prozent eine gute Umsatzentwicklung vorweisen. Natürlich muss man auch die Inflation berücksichtigen, aber wir haben ein reales Wachstum und haben nicht nur die Pandemie mit einem kleinen blauen Auge überstanden. Das war enorm wichtig, denn mittlerweile beschäftigen wir 940 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Wie verkraften Sie die hohen Energiepreise?

Kastner: Momentan haben wir die Kosten gut im Griff, wobei wir natürlich auch wesentliche Teuerungen zur Kenntnis nehmen müssen. Ein Teil wurde durch die Förderungen, die es von Februar bis September gab, abgemildert. Das waren aber auch nur 30 Prozent der gesamten Preissteigerung.

Falls die Strompreise im kommenden Jahr nicht nach unten gehen oder durch Förderungen gezielt nach unten gebracht oder die Gaspreise durch Subventionierung der Gaskraftwerke gesenkt werden, wenn das nicht passiert, wird das Jahr auch für uns eine Herausforderung. Zum Glück verfügen wir über hohes Eigenkapital. Uns wird es also auch noch in den nächsten 100 Jahren geben.

Man muss es auch so sehen: Die Kastner Gruppe ist ein Familienunternehmen, und wir wollen uns nicht fremdfinanzieren, sind aber einem internationalen Wettbewerb ausgesetzt. Die hohen Energiepreise schwächen uns dabei.

Wie weit können die eigenen PV-Anlagen Unabhängigkeit schaffen?

Kastner: In Zwettl haben wir heuer um eine 450 kWp-Anlage aufgestockt. Das führte bisher dazu, dass wir um zehn Prozent weniger Strom einkaufen mussten. Die meiste Energie benötigen wir im Sommer, wenn es heiß ist, für unsere Kühllager. Da hat die PV-Anlage finanziell schon einiges gebracht.

Im Frühjahr kommt außerdem eine weitere Anlage für den Standort in Jennersdorf hinzu. Insgesamt verfügen wir ab dann über 1.600 kWp in der Kastner Gruppe.

Ich glaube, es ist die Aufgabe jedes Einzelnen in der aktuellen Lage, CO 2 einzusparen und selber Energie zu produzieren, wo es nur möglich ist.

Wie wirkt sich der akute Mangel an Arbeitskräften aus?

Kastner: Wir suchen momentan 60 Mitarbeiter. Es gibt wenige Unternehmen, die überhaupt 60 Mitarbeiter haben. Auch das ist eine große Herausforderung. Da in allen Branchen ein Mangel vorherrscht, gibt es auch dementsprechenden Wettbewerb. Die Frage ist nur, wie lange das noch anhält. Sonst sind wir aber gut aufgestellt und finden immer wieder neue Mitarbeiter, aber in manchen Bereichen ist es sehr schwierig, beispielsweise bei den Lkw-Lenkern. Da gibt es aber auch andere Gründe. Die gesetzlichen Vorgaben sind hier schon so hoch mit Kontrollen, Weiterbildungen etc., dass viele sagen, sie tun sich das nicht mehr an und wechseln zu einem anderen Beruf.

Auch da ist die Politik gefordert. Uns wird seit Jahrzehnten eine Verwaltungsreform und eine Verwaltungskostenentlastung versprochen. Ich habe so etwas noch nicht gesehen. Es wird immer nur alles komplizierter. Im Schnitt brauchen wir fünf Personen nur für all das, was wir für die öffentliche Hand tun müssen.

Wie gefährlich ist die momentane Lage für die heimische Wirtschaft?

Kastner: Wenn sich nicht grundlegend etwas verändert, wird es für alle schwierig, egal ob groß oder klein, egal welche Branche. Die Energiepreise machen vor niemandem halt. Wir fordern deshalb schon seit Monaten, dass die Energiekostenzuschüsse in eine Phase zwei gehen müssen. Die Wirtschaft braucht über den Winter und in das nächste Jahr hinein das klare Signal vom Bundeskanzler abwärts: Ja, wir helfen euch.

Sollte diese Hilfe nicht kommen, werden viele Unternehmen – nüchtern betrachtet – nicht überleben.

