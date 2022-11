Interview mit Jeunesse-Leiter David Wittmann: „Zeit fürs kalte Wasser“

Ein Urgestein verabschiedet sich, nicht aber ohne die Tür für frischen Wind zu öffnen. Andreas Teufl hört nach 35 Jahren als Obmann der Jeunesse Zwettl nach dieser Saison auf. An seine Stelle tritt der 28-jährige Arzt David Wittmann. Die NÖN bat den Durchstarter zum Interview.

NÖN: Wie kamen Sie zur Jeunesse Zwettl?

David Wittmann: Ich gehe eigentlich schon lange zu den Jeunesse-Konzerten und kam so auch mit Andreas Teufl in Kontakt. Eines Tages hat er mich einfach gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, irgendwann in seine Fußstapfen zu treten. Zuerst wollte ich aber ganz ins Waldviertel zurückkehren, weil ich noch in Linz studiert habe. In der vergangenen Saison bin ich schließlich als „Beiwagerl“ eingestiegen, damit ich die Abläufe mitbekomme. In dieser Saison wird es jetzt Zeit, dass ich ins kalte Wasser gestoßen werde.

Ganz so kalt ist das Wasser aber eh nicht, oder?

Wittmann: Nein. Diese Saison wird mir Andreas Teufl noch zur Seite stehen, und wir werden gemeinsam die Konzerte organisieren. Es ist natürlich super, wenn man fließend in die Rolle hineinwachsen kann.

Wie sieht die Arbeitsteilung aus?

Wittmann: Ich bin in erster Linie für die Abendkonzerte zuständig, und Andreas wird die Familien- und Schulkonzerte übernehmen. Wenn es sich zeitmäßig ausgeht, werden wir uns natürlich gegenseitig unterstützen. Auch nach dieser Saison möchte ich den Teamgedanken unbedingt weiterführen und die Jeunesse Zwettl gemeinsam mit meiner Gattin Andrea Wittmann leiten.

Wie groß sind die zu füllenden Fußstapfen? Andreas Teufl hat die Jeunesse Zwettl immerhin jahrzehntelang geleitet.

Wittmann: 35 Jahre sind klarerweise eine lange Zeit, und Andreas hat dadurch enorm viel Routine. Die Fußstapfen sind deshalb schon recht groß, und die Anfangszeit wird sicher ziemlich herausfordernd, auch weil ich jetzt beruflich richtig durchstarte. Ich habe gerade als Turnusarzt am Landesklinikum Zwettl angefangen, und so beginnen für mich gleich zwei neue Lebensabschnitte. Ich schaue dem aber sehr wohlwollend entgegen.

Welche Ideen wollen Sie jetzt umsetzen?

Wittmann: Ich will auf jeden Fall etwas vom typischen Konzertsaal wegkommen. Andreas Teufl hat da schon einige Akzente gesetzt. Der Zwettler Stadtsaal wird natürlich unser Stammkonzertsaal bleiben, aber wir wollen auch andere Spielorte etablieren. In der Vergangenheit war das zum Beispiel der Heurige in Schloss Rosenau. Nett wäre auch eine Kooperation mit der „Goldenen Rose“ oder Konzerte in der Martinskirche. Schöne Orte in Zwettl also, die wir gezielt bespielen wollen. Total reizvoll fände ich zudem eine Kombination von Musik und Kulinarik. Ich denke da an einen Musik-Brunch oder eine Weinverkostung.

Hilft Ihnen der eigene musikalische Hintergrund auch im Organisationsbereich? (Wittmann spielt Klavier und Orgel und studierte am Konservatorium für Kirchenmusik in St. Pölten.)

Wittmann: Auf alle Fälle, sogar auf mehreren Ebenen. Zum einen ist das persönliche Interesse eine super Triebfeder. Des Weiteren kenne ich mich dadurch in der Musikwelt aus, egal ob es um die Musiker selbst oder die Werke geht oder einfach, weil ich auch die Perspektive von der Bühne aus kenne.

Was ist ihr persönliches Highlight der kommenden Saison?

Wittmann: Prinzipiell ist jedes Konzert für sich speziell. Ganz besonders freue ich mich aber, dass wir die Akademisten der Wiener Philharmoniker für ein Konzert im Stadtsaal gewinnen konnten. Am 15. April 2023 erwartet uns da ein wirklich erlesener Musikabend.

