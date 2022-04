Interview mit Roland Hofbauer: Haus Frohsinn hat wieder einen Direktor

Werbung

Der aus Wieselburg/Land stammende Roland Hofbauer (36) mit Wurzeln im Waldviertel übernimmt die Aufgaben als Direktor des Pflege- und Betreuungszentrums (PBZ) Zwettl, besser bekannt als „Haus Frohsinn“. Im Gespräch mit der NÖN stellt er sich vor.

NÖN: Sie kennen auch das Waldviertel gut, woher?

Roland Hofbauer: Geboren bin ich im Bezirk Scheibbs, meine Eltern stammen aus dem Waldviertel. Ich bin ein reines Lehrerkind, und als Kind war ich oft in den Ferien im Waldviertel. Die Eltern meiner Mutter stammen aus Allentsteig, die Eltern meines Vaters aus Lugendorf bei Sallingberg. Ich habe viele Menschen hier kennengelernt und erinnere mich gut an viele glückliche Erlebnisse hier.

Ihr Berufsbild heißt „Gesundheitsmanagement“, wie kam es zu diesem Berufsweg?

Hofbauer: Nach der Matura in Scheibbs machte ich Zivildienst beim Roten Kreuz. Hier habe ich die Entscheidung getroffen, dass mein Berufsweg mit Menschen zu tun haben muss - in welcher Richtung genau, wusste ich damals noch nicht.

In Ybbs an der Donau absolvierte ich die dreijährige Ausbildung zum psychiatrischen Krankenpfleger. Während der Ausbildung arbeitete ich in Wien auf einer Akutpsychiatrie. Ich wollte halt damals wissen, wie es dort ist. Die Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, waren sehr wichtig, die Zeit sehr lehrreich, aber mir war klar, dass ich das auf Dauer nicht aushalte. Die Richtung, in die ich mich bewegt hatte, war die Richtige, aber ich wollte noch anderes. So habe ich dann an der FH St. Pölten Soziale Arbeit studiert und nach fünf Jahren mit dem Master abgeschlossen.

Parallel dazu habe ich auch gearbeitet in mehreren Jobs mit geringer Stundenanzahl, so habe ich unter anderem auch ein Jugendzentrum in Wilhelmsburg geleitet. So kam es, dass ich nach dem Masterabschluss als Jugendcoach tätig war und danach mehrere Jahre an der Wirtschaftskammer als stellvertretender Abteilungsleiter „Bildung“ in der Zentrale St. Pölten.

War diese Tätigkeit zu weit weg von Ihrem Berufs-Ziel?

Hofbauer: In diesen Jahren habe ich mir auch mehrmals gedacht: „Ich will wieder zurück in den sozialen Bereich.“ Beim aktiven Ausloten von Möglichkeiten habe ich mich für ein Nachwuchs-Führungskräfte-Programm für Pflegeheime beworben, ein Berufsweg mit Weiterbildung! Im Februar 2020 habe ich damit begonnen. Das Programm hat vorgesehen, in zwei verschiedenen Heimen zu lernen – die beiden waren das PBZ Wallsee im Bezirk Amstetten und das PBZ Mank im Bezirk Melk.

Da haben Sie gleich mit der Pandemie begonnen?

Hofbauer: Ja, es war eine spannende Zeit, da gehörte natürlich konkret Krisenmanagement zu meinen Aufgaben. Ich war im Zuge dieser Ausbildung auch in der Zentrale der Landes-Gesundheits-Agentur St. Pölten mitunter zuständig fürs PCR-Testwesen für die Bewohner und Mitarbeiter der PBZ und Kliniken. Dann hat man mich gebeten, weil sie dringend jemand gebraucht hatten, ein Impfzentrum in Amstetten zu leiten. Ja, es waren zwei recht arbeitsame Jahre. Dann war ich noch ein paar Monate in der Pflegeaufsicht und dann hab ich mich für die Stelle als Direktor hier im PBZ Zwettl beworben –und jetzt bin ich hier.

Wieso gerade Zwettl? Das ist weit weg von Wieselburg.

Hofbauer: Ich hab mich informiert über das Haus, wie es den Leuten geht und ich bekam so tolle Rückmeldungen. Was mich sehr angesprochen hat, ist, dass das Haus Frohsinn einen psychosozialen Bereich hat, und das hat mich sehr interessiert, weil das ja auch mein Bildungsweg war. Das hat mich sehr bewogen, mich hier zu bewerben. Die Pendlerstrecke ist ja eine klassische, Zwettler pendeln auch nach Wieselburg aus.

Welche Herausforderungen hat das Haus Frohsinn gerade?

Hofbauer: Unsere Arbeit ist nach wie vor sehr von Covid bestimmt, das beschäftigt uns in allen Facetten. Die Personalsituation ist wie in allen Gesundheitsbereichen angespannt. Wir können sicher sofort in allen Berufsgruppen im Pflegebereich Mitarbeiter aufnehmen.

Wir haben die Möglichkeit, die Mitarbeiterinnen höher zu qualifizieren, und wir haben die gute Verbindung, dank meines Vorgängers Andreas Glaser, auch vom AMS Leute zu lukrieren. Es gibt aber wenig Arbeitslosigkeit hier, und wir benötigen Pflegekräfte in allen Ebenen der Qualifikation. Die Ausbildung ist akademisiert worden zum diplomierten Krankenpfleger, es kommen nicht so viele auf den freien Markt.

Erschwert das nicht denEinstieg in diesen Beruf?

Hofbauer: Prinzipiell finde ich es super, dass der Schritt zur akademischen Ausbildung stattgefunden hat, denn da war Österreich später dran als andere europäische Länder. Pflege ist eine wissenschaftliche Profession, die gleichzeitig auch sehr viel Empathie und Ausdauer erfordert, und natürlich benötige ich gut qualifiziertes Personal für eine bestmögliche Pflege und Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner. Dabei stehen wir unseren Mitarbeitern von Beginn an bestmöglich zur Seite.

Wie geht es den Menschen im PBZ in der Pandemie?

Hofbauer: Pandemiebedingt eingeschränkt sind Veranstaltungen im PBZ. Es gibt jedoch Konzerte in unserem Garten. Die Bewohner können von der Terrasse oder über offene Fenster zuhören. Unsere Alltagsbegleitung ist extrem findig, um den Menschen Abwechslung im Alltag zu ermöglichen. Das muss ich sagen, das finde ich toll! Ich sehe das nicht nur vom Ehrenamts-Team, sondern auch von der Belegschaft, hier einzuspringen und zu unterstützen, dass es den Menschen hier gut geht. So eine Bereitschaft kann nur funktionieren, wenn die Mitarbeiter mit Feuer bei der Sache dabei sind.

Hier kann gar nicht genug herausgestrichen werden, was von den Mitarbeitern trotz Pandemie an ausgezeichneter Arbeit geleistet wird. Aber die Mitarbeiter im Pflegebereich arbeiten an ihren Grenzen, das ist so.

