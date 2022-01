Jeunesse-Konzert: Pianist Maximilian Flieder sprang ein

Andreas Teufl, Leiter der Jeunesse-Geschäftsstelle in Zwettl, begrüßte am Donnerstagabend im Stadtsaal zum Konzert von Katharina Hörmann und Maximilian Flieder. Die Freude über die gute Besucherzahl war groß. Kurzfristig hatte sich ein Problem eingestellt: Die angekündigte Pianistin Adela Liculescu hat’s erwischt, wie Teufl zu deren Covid-Erkrankung mitteilte. Doch der Wiener Maximilian Flieder erklärte sich bereit einzuspringen. Zwei vielfach ausgezeichnete Musiker, die schon fast ein Jahrzehnt lang immer wieder miteinander aufgetreten sind.

Als „Featured Artist 2021/22“, also von Jeunesse besonders unterstützt, präsentierte die 1995 in Wiener Neustadt geborene Musikerin Hörmann alle Facetten ihrer Wiener Oboe. Mit acht Jahren begann sie ihre musikalische Ausbildung. 2010 wurde sie in die Universität für Musik aufgenommen, wo sie unter anderem bei Harald Hörth studierte. Mittlerweile ist sie als Solistin und Kammermusikerin international erfolgreich.

An der Universität traf sie auf Flieder, ihren kongenialen Konzertpartner. Er begann sein Musikstudium an der Uni bereits mit neun Jahren und schloss es mit Auszeichnung ab. Neben seiner solistischen Tätigkeit widmet er sich leidenschaftlich der Kammermusik und dem Kunstlied.

Fast tänzerisch bis hin zu kraftvollen Einschüben

Die Stücke im ersten Teil des Konzerts stammten größtenteils aus der Feder von Robert Schumann, 1849 entstanden. „Drei Romanzen für Oboe mit Begleitung des Pianoforte“, liebenswürdige, einschmeichelnde und schnell fließende Melodien, manchmal fast tänzerisch. Der kleine Zyklus „Adagio und Allegro“, ein Kleinod der intimen Kammermusik, kam anfangs getragen und sehr melodiös, später beschwingt, virtuos und feurig. Zwischen den Blöcken der Werke von Schumann begeisterte Maximilian Flieder mit der Ballade Nr. 4 f-Moll von Frédéric Chopin, die er in ganz persönlich gestaltetem Vortrag zu Gehör brachte: sanft und einfühlsam mit perlenden, oft kraftvollen Einschüben dazwischen.

Nach der Pause erwartete die Oboistin das Publikum „erfrischt für den französischen Teil des Konzerts“. Und sie meinte dazu, dass man Camille Saint-Saëns in der dargebotenen „Sonate D-Dur“ sein Alter schon ein bisschen anmerkte. Der bedeutende französische Komponist des 19. Jahrhunderts hat die Sonate in seinem letzten Lebensjahr, also mit 86, geschrieben. Das Werk beginnt melodiös und freundlich bis plakativ. Im 2. Satz tritt die Oboe deutlich vor die Begleitung durch das Klavier. Auf gegenseitige Herausforderung folgt frohe Ergänzung, die in den ungestümen 3. Satz übergeht.

Zugabe: Locker und gelöst

Unbefangen und munter die „Sonate S 185“ in drei Sätzen von Francis Poulenc. Melancholisch, dann ausgelassen und schließlich in aufschluchzendes Bedauern mündend. Den Abschluss bildete die „Fantasie pastorale“ von Eugène Bozza, 1939 für einen befreundeten Oboisten verfasst. Es beginnt wie eine Improvisation, entwickelt sich aber stürmisch und virtuos. Locker und gelöst die Zugabe – „Der Schwan“ von Camille Saint-Saëns. Einfach schön!