Joachim Nimpf aus Merzenstein tritt bei Euroskills in Danzig an

Sechs junge Niederösterreicher messen sich bei den Berufseuropameisterschaften, den EuroSkills 2023 im polnischen Danzig, mit den Top-Fachkräften aus Europa. Mit dabei ist auch der Merzensteiner Joachim Nimpf, Hochbauer bei Jägerbau Pöggstall. Bei einem Empfang der Wirtschaftskammer NÖ wurden die Teilnehmer von Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ, verabschiedet.

„Neben der fachlichen Vorbereitung habe ich auch versucht, auf meinen Körper zu achten. Mich gesund zu ernähren, kaum Alkohol zu trinken und viel Sport zu machen“, erzählt Joachim Nimpf aus Merzenstein, Hochbauer bei Jägerbau Pöggstall. An seinem Beruf mag er vor allem die Abwechslung und die Tatsache, „dass ich jeden Tag aufs Neue körperlich und geistig gefordert werde.“ Da sein Unternehmen sowohl Groß- als auch Kleinbaustellen betreut, habe er die Chance, alles zu lernen, „was mit dem Thema Bau zu tun hat.“ Das sollte ihm auch in Danzig zugutekommen. „Ich hoffe auf einen fairen Wettbewerb“, betont Nimpf.

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker: „Mit herausragenden Fähigkeiten zu den EuroSkills“

„Sich einem solchen Bewerb zu stellen, bedeutet viel Vorbereitung, Engagement, Willenskraft, starke Nerven und Durchhaltevermögen! Diese Eigenschaften und die bisher gezeigten herausragenden Fähigkeiten haben den Teilnehmern den Weg zu den EuroSkills geebnet. Ich wünsche allen sechs Niederösterreichern viel Erfolg und alles Gute in Danzig“, betont Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ, bei der Verabschiedung.

Über die EuroSkills 2023

Rund 600 junge qualifizierte Fachkräfte aus 32 Ländern werden von 5. bis 9. September 2023 im polnischen Danzig in 43 Wettbewerbsberufen an den Start gehen. Das Team Austria besteht in diesem Jahr aus 47 Teilnehmer aus neun Bundesländern. Diese kämpfen in insgesamt 40 Einzel- und Teamberufen um Edelmetall. Aus NÖ mit dabei sind sechs Teilnehmer in fünf Berufen: Elektrotechnik, Hochbau, LKW-Technik, IT-Netzwerk- und Systemadministration sowie Elektronik.

Die NÖ Teilnehmer im Überblick:

- Florian Steffek, Melk (Elektrotechnik, Gottwald GmbH Melk)

- Joachim Nimpf, Merzenstein (Hochbau, Jägerbau Pöggstall Baugesellschaft mbH)

- Lukas Strauhs, Himberg (LKW-Technik, Tschann Himberg GmbH)

- Paul Hilscher, Wolkersdorf (IT-Netzwerk- und Systemadministration, HTL Wien 3)

- Timon Schwarz, Parbasdorf (IT-Netzwerk- und Systemadministration, HTL Wien 3)

- Lorenz Lammerhuber, St. Pölten (Elektronik, Technische Universität Wien)