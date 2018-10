Mit einer bunten Zirkusvorführung feierte das Ambulatorium für ganzheitliche Förderung und Entwicklungsdiagnostik Zwettl sein 20-jähriges Bestehen.

Zentrumsleiterin des Ambulatoriums Martina Mitmannsgruber und Leiterin der Tageseinrichtung Michaela Kellner begrüßten am 28. September die Gäste im Zwettler Stadtsaal. Seit 2002 gibt es den „Zirkus NÖ“, der aus Klienten und Betreuer der Gesellschaft für ganzheitliche Förderung und Therapie (GFGF) besteht. „Begonnen hat damals alles in der Küche der Tageseinrichtung. Heute freuen sich die Artisten, vor einem so großen Publikum im Stadtsaal zu spielen“, so Kellner.

Von der anfänglichen Nervosität der Artisten war ab der ersten Minute nichts mehr zu spüren. In aufwändig hergestellten Kostümen boten sie gemeinsam mit Gauklerin „Uutschi“ ein unterhaltsames Programm. So gab es Geschichten rund um Aliens, den fischhungrigen Koch „Werner Delicious“ und einen Einbruch im Stift Zwettl.

Ein wahrer Hingucker waren die Kostüme. So wurden die Rollstühle für eine Torero-Aufführung zu einem Stier sowie für „Sultan Mustafa dem Ersten“ zu einem Thron umgestaltet.

Geld für neue Projekte ist dringend notwendig

GFGF-Geschäftsführerin Hedwig Zsivkovits freute sich im Anschluss über die tolle Aufführung: „Ich kenne viele von ihnen, seit sie ganz klein waren. Sie sind wahre Artisten!“ Zsivkovits sprach aber auch von den ernsten Seiten ihrer Arbeit. „Wir leiden unter Geldnot und brauchen für neue Projekte finanzielle Unterstützung vom Land Niederösterreich.“

Ein großes Kompliment sprach die Abgeordnete zum Nationalrat Angela Fichtinger den Mitarbeitern der Einrichtung aus: „Ich habe euch schon bei der Arbeit zusehen dürfen und habe große Bewunderung für die Geduld und Liebe, die ihr mitbringt.“ Sie betonte, dass deshalb nicht jeder diese Arbeit verrichten könne.

In die selbe Kerbe schlug Landtagsabgeordneter Franz Mold, der die Einrichtung als wichtigen Partner für die Angehörigen bezeichnete. „Die Menschen, denen wir eine Stütze sind, geben uns Halt im Leben“, zitierte Mold die Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach in seinen Grußworten und meinte zum versammelten Team: „Ich danke euch dafür, dass ihr diese wertvolle Einrichtung seit 20 Jahren in Zwettl betreibt und wünsche euch alles Gute für die Zukunft.“

Martina Mitmannsgruber bedankte sich ebenfalls bei ihrem Team für ihren Einsatz in der täglichen Arbeit und die Organisation der Feier.

Im Anschluss an den Festakt spielten die Zwettler Comedian Vocalists ein Benefizkonzert.

Als weitere Veranstaltung hält die GFGF am 30. November in der Hamerlingstraße 20 einen Adventbasar ab.

Mehr Fotos auf