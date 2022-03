Jubiläumskonzert: 20 Jahre „Denk“

Seit März 2020 viermal verschoben, doch nun konnte endlich das Konzert „Erdbeeren und Musik“ mit der Band „Denk“ über die Bühne des Zwettler Stadtsaals gehen. Kulturzwickl-Obmann Gerhard Uitz begrüßte dazu, und Kulturstadträtin Andrea Wiesmüller stellte fest: „Der Kulturzwickl hat das Zwettler Kulturleben noch bunter gemacht.“

20 Jahre Band, 50 Jahre Denk

Mit der laufenden Tournee der Band können zwei Feiern nachgeholt werden: 20 Jahre Band und 50 Jahre Birgit Denk. Die 1971 in Hainburg an der Donau geborene Sängerin entwickelte gemeinsam mit ihrem Partner Alex Horstmann neben dem Band-Projekt auch die Talkshow „Denk mit Kultur“, die aufgrund des Wechsels in der Chefetage von ORF III und weil das Budget des Senders momentan für die Berichterstattung über Corona und die Ukraine gebraucht wird, pausieren muss.

In einer Dose auf der Bühne wurden an dem Abend Spenden für die UNICEF-Kinderhilfe für ukrainische Flüchtlingskinder gesammelt, 255 Euro kamen zusammen. Danke!

Die Frontfrau der Band, ausgebildete Sozialpädagogin und als solche bis 2006 aktiv, entschied sich 2000 für Rock und Austropop in wienerischer Mundart über „das Leben, die Liebe, den Zusammenhalt und den Frieden“. In die Präsentation der neuen CD „Erdbeeren und Musik“ fanden Lieder Eingang ins Programm wie „Auf d‘ Nocht“ über die Zeit der beiden Lockdowns, wo es heißt „I leg mi zu dir, wir steck’n unta ana Deck’n“ – oder „Buglkraxn“ – die Art, wie in früherer Zeit die Kinder getragen wurden.

Für ihre Lieder hatte die Sängerin im reichen Fundus ihres bewegten Lebens gekramt. Ihr Besuch des Jazzfestes Wiesen mit 16, wo sie sich in einen Schulkollegen verliebte: „Zwischen Erdbeeren und Musik san ma g’legn in da Wies’n“ und dann mit ihm zu Fuß nach Wiener Neustadt heimgekehrt ist, oder die humorvoll geschilderte Begegnung mit einem Sizilianer, in „Alfio Settembre“ besungen, gaben autobiografische Erfahrungen preis. Mit einer Seelenreise Richtung Süden in „Bitte hoid mi“ oder durch wienerisches Granteln in „Wieda zwieda“ traf die mit Partner Alex in Neusiedl am See lebende Künstlerin durchaus allgemein gültige G‘schichtln.

„I bin komplett out“, mit dieser „Hymne“ bahnten die Musiker das Ende des mehr als zweistündigen Konzerts an. „Als wir ein Lied als Antwort auf die momentanen Herausforderungen unserer Zeit schreiben wollten, kamen wir drauf, dass es das Lied schon seit den Fünfzigern gibt“, erzählte Birgit Denk. Alex Horstmann hat den englischen Text von John Lennons Song „Imagine“ für „Stöh da vua“ in wienerischen Dialekt übertragen.

