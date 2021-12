Kaffeehaus wird zu „Recognize“

Das mittlerweile geschlossene Kaffeehaus neben der Bäckerei Fröschl wird neu belebt: Das Geschäft „rECOgnize“ verlässt seinen bisherigen Standort in der Hamerlingstraße und übersiedelt nur wenige Meter weiter in den ehemaligen „Kaffeesieder“.

Gründe dafür gibt es zwei, verrät der bisherige Geschäftsführer Arnold Bolomsky: „Wir sind aus allen Nähten geplatzt und hätten am ehemaligen Standort investieren müssen. Mittelfristig haben wir dort keine Perspektive gesehen.“

Außerdem zwang ein Umzug Bolomskys zum Umdenken: Er arbeitet mittlerweile als Forscher an den National Institutes of Health in Amerika, mehr dazu siehe Bericht links. Betreute er anfangs noch das Geschäft von Amerika aus mit, übergab er es mit November an seine Mutter, Isrun Bolomsky. Arnolds Schwester Heidrun hilft in der Buchhaltung aus, zwei weitere Mitarbeiterinnen sind fest angestellt.

Anfang November fiel auch der Startschuss zum Umbau des „Kaffeesieders“: Böden wurden geschliffen und neu eingelassen, das Geschäft wurde ausgemalt, Installationen und Licht neu verlegt.

Die Bolomskys haben jetzt auf 90 Quadratmetern mehr Platz für ihr Angebot: Ökologische Baby-, Kinder- und Erwachsenenmode sowie nachhaltiges Spielzeug, Bücher und Schuhe. „Bei uns finden Kunden zwischen 0 und 99 Jahren, was sie brauchen“, erklärt Arnold Bolomsky. Über 85 Prozent der Kleidung kommt aus Europa. Eine Besonderheit, denn: „Über 95 Prozent aller Textilien auf dem globalen Markt stammen aus Asien. Wir haben das umgedreht“, erklärt Bolomsky. Bei vielen Marken, wie etwa den besonders komfortablen „Barfußschuhen“, sei man der einzige Anbieter in Österreich beziehungsweise dem Waldviertel. Aktuell baut die Familie ein neues Jeans-Sortiment auf.

Nachhaltig eingerichtet, Fröschl-Frühstück ab 2022

Das Thema „Nachhaltigkeit“ setzt sich beim Umbau fort: Tische und Hängevorrichtungen stammen aus einem Sportgeschäft in der Shopping City, das aufgelassen wurde. Holz von einem alten Bauernhof in Litschau wurde geschliffen und lackiert und dient jetzt als Aufleger.

Ein besonderes Angebot wartet 2022: Dann soll eine Kooperation mit der benachbarten Bäckerei Fröschl starten: „Wir werden an den Samstagen Brunch, Frühstück und Kaffee anbieten“, erklärt Isrun Bolomsky. Dazu wurde der Durchgang zur Bäckerei erhalten. Wenn nötig, kann der obere Bereich des Lokals rasch umgestaltet werden, um mehr Platz zu bieten.

Neben vielen Besuchern aus dem Waldviertel zählen auch Gäste aus Wien und sogar Schweden zu den Stammkunden, erklärt Arnold Bolomsky – und das trotz unfreiwilliger Startschwierigkeiten: „Wir haben zum blödesten Zeitpunkt eröffnet, nämlich in der zweiten Jahreshälfte 2019. Wir konnten unser Potenzial bisher nicht richtig ausschöpfen, da wir wegen der Lockdowns nie durchgehend länger als sechs Monate geöffnet hatten.“