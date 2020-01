Eine Initiative gegen das Wegwerfen startete die Zwettlerin Michaela Schierhuber. Sie lud am 10. Jänner zum ersten „Repair Café“ ins Gasthaus Schierhuber ein.

„Mir wurde schon von klein auf in der Familie mitgegeben, so wenig wie möglich wegzuschmeißen“, erklärt Schierhuber. Vor etwa drei Monaten sah sie den Film „Mutter Erde“ über eine Tirolerin, die ein „Repair Café“ ins Leben gerufen hatte.

Dabei treffen sich Leute und reparieren gemeinsam kaputte Gegenstände. „Die Tirolerin feierte damit einen großen Erfolg. Ich dachte mir sofort, dass das auch bei uns eine coole Sache wäre“, meint Schierhuber.

Besucher brachten kaputte Geräte

Das Café dient auch als sozialer Treffpunkt: „Es sind alle Generationen vertreten. Die Leute treffen sich, tauschen sich aus und basteln gemeinsam herum“, freut sich Schierhuber. Sie selbst sei immer auf der Suche, etwas für die Nachhaltigkeit zu tun und Zeichen zu setzen. Einen Mitstreiter fand sie mit dem Elektroniker Franz Spreitz, der bereits in Unserfrau einen Reparatur-Workshop geleitet hat.

„Meistens bringen die Leute Bandschleifmaschinen, Fernseher und Monitore. Die größte Schwierigkeit für die Besucher ist oft: Wie komme ich in die Geräte rein, ohne sie kaputt zu machen?“, erklärt Spreitz. Das Reparieren würde oft auch eine Neuanschaffung und damit eine größere finanzielle Investition hinfällig machen, sagt der Elek-troniker: „Für manche Menschen ist es schon eine finanzielle Katastrophe, wenn die Waschmaschine kaputt ist. Denen wird geholfen.“

Zum ersten Reparatur-Café nach Zwettl kamen fast 40 Besucher und brachten teilweise selbst kaputte Elektronikgeräte. Ihnen erklärte Spreitz in einem theoretischen Teil, was es beim Heimwerken zu beachten gilt. So könne ein elektronischer Schlag tödliche Folgen haben: „Man erlebt die wildesten Sachen bei den Hausinstallationen“, betonte Spreitz. Später bastelte er mit den Gästen an den kaputten Geräten oder stellte Diagnosen.

Waschmaschine läuft noch nach 37 Jahren

Der Elektroniker plauderte auch über seine beruflichen Erfahrungen: „Teilweise bin ich ein Monat lang bei einem Gerät gesessen und habe versucht, dass ich‘s wiederbelebe. Ich finde es schade, wenn Geräte wegen einer Kleinigkeit in den Müll wandern“ Eine Zuhörerin rief lachend: „Meine Waschmaschine ist 37 Jahre alt und funktioniert noch.“

Das erste Repair Café in Zwettl wertete Michaela Schierhuber als Erfolg: „Die Ankündigung rief auf Facebook ein großes Echo hervor. Es ist genau der richtige Zeitpunkt dafür.“

Für die Zukunft kann sich Michaela Schierhuber auch ähnliche Veranstaltungen für das Reparieren von Stoffen, Möbeln oder Rädern vorstellen.

