Mit der Philharmonie Brünn hat der gebürtige Zwettler und namhafte Pianist Karl Eichinger (56) eine eigene CD aufgenommen. „Vielleicht geht sich ja wieder einmal ein Konzert in meiner Heimat aus“, sagt der aus Großglobnitz stammende Musiker.

Für diese CD war eine Woche lang volle Konzentration angesagt, spielte Pianist Karl Eichinger doch mit einem der besten Orchester Tschechiens, den Brünner Philharmonikern. Eingespielt wurden George Gershwins einziges Klavierkonzert, das Concerto in F, und Rhapsody in Blue. Außerdem ein Klavierkonzert, das Daniel Muck, renommierter niederösterreichischer Komponist, Eichinger gewidmet hat. Mucks Werke wurden bereits im Wiener Musikverein, bei den Salzburger Festspielen, beim Jazzfestival Athen und in der Carnegie Hall in New York aufgeführt.

„Wenn es meine Zeit erlaubt, dann besuche ich meine Mutter in Großglobnitz.“ Karl Eichinger

Von der Uraufführung „seines“ Muck-Werkes und der Ersteinspielung zeigt sich Karl Eichinger daher besonders berührt, ebenso von der musikalischen Zusammenarbeit mit Dirigent Caspar Richter, dem einstigen Assistenten Karajans, der neben zahlreichen anderen Engagements auch Musikdirektor der Vereinigten Bühnen Wien (VBW) ist.

„Das Recording war anspruchsvoll“, betont Karl Eichinger, „insgesamt waren 65 Musiker im großen Saal der Philharmonie Brünn beteiligt. Die akustischen Verhältnisse bei der Aufnahme waren eine Herausforderung.“ Schließlich wurde im Kollektiv eingespielt, das Klavier doch einige Meter vom Schlagzeug entfernt – „man hat das tatsächlich zeitversetzt gehört“, so Eichinger.

Und er amüsiert sich über seine Erfahrungen – etwa den Tonmeister: „Ein Profi, aber manchmal gab‘s lustige Verwirrung, wenn er seine Anweisungen zwischen Englisch und Tschechisch formuliert hat.“

Das Cover der CD ist in Arbeit, Ende Oktober wird die CD beim Label Gramola in Wien erscheinen, und im November ist die Präsentation im St. Pöltner Rathaus geplant. Für Karl Eichinger ist dieses Projekt somit abgeschlossen. Jetzt bereitet er sich für seine Europa-Tournee vor, die ihn im Herbst auch nach Belgien, Luxemburg und Deutschland führt.

Auftritte sind auch mit Julia Stemberger in Grafenegg oder mit Cornelius Obonya im Radio-Kulturhaus in Wien geplant. Daneben fungiert Eichinger als Leiter der Konzertreihe „Musik aus Geschichte und Gegenwart“ im Mautnerschlössl in Wien sowie als Leiter der Wiener Instrumental-Solisten.

Trotz dieser eindrucksvollen Karriere als Pianist und den internationalen Gastspielen kehrt er immer wieder gerne zu seinen Wurzeln zurück. „Wenn es meine Zeit erlaubt, dann besuche ich meine Mutter und Geschwister in Großglobnitz“, sagt Eichinger, der das Zwettler Gymnasium besucht hat und in der Zwettler Musikschule unter Musiklehrerin Gabriele Kramer-Webinger erste Kontakte mit dem Klavier gemacht hat.

Die Konzerte im Bezirk Zwettl, die Eichinger bisher gegeben hat, seien immer etwas Besonderes für ihn gewesen. Zuletzt konnte man Karl Eichinger im Juni in der Klangburg Rappottenstein hören. „Ich würde mich freuen, wenn ich wieder einmal direkt in Zwettl auftreten könnte“, meinte der bekannte Pianist.