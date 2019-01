Über ein gutes Ergebnis im Jahr ihres 190-jährigen Bestehens kann sich die Kastner-Gruppe freuen: 850 Mitarbeiter erwirtschafteten 2018 einen Umsatz von 225 Millionen Euro und konnten damit eine Steigerung von 3,4 Prozent erzielen.

Die Firma Kastner war 1828 als kleiner Gemischtwarenladen in Kirchbach gegründet worden und entwickelte sich konsequent zu einem der bedeutendsten Familienunternehmen in Österreich. 26 Expansionsschritte in den vergangenen Jahrzehnten ließen das Unternehmen stark wachsen, Kastner betreibt sieben Abholmärkte und eine erfolgreiche Gastronomiezustellung für mehr als 10.000 Kunden in Österreich.

Dank der Belieferung von 160 Nah&Frisch-Kaufleuten und dem zur Gruppe gehörenden Bio- und Naturkostfachhändler „Biogast“ gehört Kastner zu den drei größten Lebensmittelgroßhändlern in Österreich.

Nachhaltigkeit in Fokus

Auch Nachhaltigkeit steht in der Firmenphilosophie der Kastner-Gruppe an vorderster Stelle. Kastner kooperiert mit der Initiative „Plant for the Planet“ von Felix Finkbeiner. Dabei werden jährlich 10.000 Bäume gepflanzt und damit 6.000 Tonnen CO2 gebunden. Damit kann Kastner aus Zwettl ab 2019 Kunden CO2-neutral beliefern. Auch weitere zwölf Standorte wurden neuen, selbstständigen Kaufleuten übergeben und dienen zur Sicherung der Nahversorgung in der Region. Die zur Initiative gehörende „Gute Schokolade“ ist bei Kastner in sämtlichen Vertriebsschienen gelistet und leistet ebenfalls einen wichtigen Beitrag bei der Pflanzung neuer Bäume.

Das Team der Bereichsleiter wurde durch Karina Brocks (Recht), Christina Draxler (Personalmanagement) und Ingrid Graf (Marketing/PR) um drei erfolgreiche Frauen erweitert, knapp die Hälfte der 850 Mitarbeiter der Kastner Gruppe sind Frauen. Der Zentraleinkauf wird seit Anfang Juli 2018 von Gerald Traxler geleitet, er folgte dem langjährigen Mitarbeiter Ernst Löschenbrand, der nach 48 Jahren bei Kastner den Ruhestand angetreten hat. Traxler ist seit 2002 bei der Kastner Gruppe.

Der Standort Wien steht seit 2018 unter der Leitung von Christian Jaritz, der nach zwölf erfolgreichen Berufsjahren in Deutschland wieder in seine Heimat Wien zurückgekehrt ist. Seit September 2018 leitet Elmar Ruth den Bereich Nah&Frisch. Er folgte Leopold Siedl, der nach 37 erfolgreichen Jahren in den Ruhestand getreten war. Ruth ist bereits 1995 bei Kastner tätig.

Marktposition weiter stärken

Die 100%ige Übernahme der „Geko“ Großhandelsgesellschaft am Wiener Großgrünmarkt Inzersdorf ab 1. Jänner 2019 soll die Marktposition der Kastner Gruppe weiter stärken. Geko mit einer Betriebsfläche von 8.300 m ist der einzige Vollsortimenthändler mit Cash&Carry und Zustellung am Großgrünmarkt im Süden von Wien. Damit wächst die Kastner Gruppe auf rund 900 Mitarbeiter „Mit diesem Expansionsschritt kann die Kastner Gruppe ihre Marktstellung in der Gastronomie und im Handelsbereich in Wien gezielt ausbauen und den Kunden ein noch größeres Sortiment und neue Dienstleistungen anbieten“, freut sich Geschäftsführer Christof Kastner.

Nach einer Investition von über 5,2 Millionen Euro und einer Bauzeit von eineinhalb Jahren wurde der neue Kastner Abholmarkt in Eisenstadt eröffnet. Auch der Abholmarkt in Amstetten wird umfangreich erneuert. Dort werden 2,5 Millionen Euro investiert, die Eröffnung soll noch im März stattfinden.

Auch die Sparte Biogast wuchs 2018 um 8,2 Prozent, das Bio-Sortiment umfasst bereits 14.000 Artikel.