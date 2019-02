Das Kulturreferat der Stadtgemeinde Zwettl hat für Kinder ab drei Jahren und Familien einen Veranstaltungszyklus zusammengestellt, der aus drei Vorstellungen besteht.

Begonnen wurde mit einem Kindertheater am Sonntag, 24. Februar mit dem Stück „Pippi Langstrumpf“ von Astrid Lindgren im ausverkauften Stadtsaal in Zwettl.

Aufgeführt wurde es von der Theatergruppe Tabor mit Sieglinde Hauser, Gerlinde Schedlberger, Sabine Köglberger und Sabine Cap. Im Stück ging es um Pippis Geburtstagsplünderfest, wo alle Kinder der Stadt mittanzen sollten. Nur Frau Finkvist bekommt nichts von der Torte, weil sie eine gar zu dumme Person ist und eigentlich keine Kinder mag.

Bevor das große Fest beginnen kann, muss Pippi noch allerhand erledigen. Zu guter Letzt laben sich aber alle friedlich an der großen Sahne-Geburtstagstorte.

Weitere Termine der Veranstaltungsreihe sind am 10. März mit der Theatergruppe Heuschreck: „Sophie und das Drei-Federn-Rätsel“ und am 17. März „Anna hat Geburtstag“ mit dem bekannten Kinderliedermacher Bernhard Fibich. Kinder und Erwachsene werden in das Konzert spielerisch miteinbezogen und dürfen sogar auf die Bühne kommen. Es gibt familienfreundliche Eintrittspreise. Karten und Abos sind in allen Filialen der Waldviertler Sparkasse erhältlich.