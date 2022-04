Krankenhaus im Wandel

Werbung

Der zentrale Dreh- und Angelpunkt der Zwettler Gesundheitsversorgung ist heutzutage klarerweise das Landesklinikum. Vor 100 Jahren sah die Sache allerdings noch ein wenig anders aus, denn der Bau das heutigen Krankenhauses lag noch in weiter Ferne. Bis in die 1970er-Jahre war das ehemalige Siechenhaus das Krankenhaus der Stadt. Das Gebäude ist den meisten heute wahrscheinlich als Sitz des Gemeindeamtes bekannt.

Die sogenannten Siechenhäuser dienten ursprünglich als Quartiere für verarmte und kranke Menschen. 1833 wurde jenes in Zwettl errichtet. In den Jahren darauf entwickelte es sich in Richtung einer Pflegestation. 1872 beschloss der Landtag, das nunmehrige Spital zu einem öffentlichen Krankenhaus zu erheben, einen Status, den es für mehr als hundert Jahre tragen sollte. Über die Jahre folgten viele kleine Umbauten und Erweiterungen, bedingt durch räumliche Unzulänglichkeiten. Die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg war besonders von finanziellen Schwierigkeiten geprägt. 1923 wurde sogar die Auflösung der Anstalt in Erwägung gezogen.

Trotzdem konnte der Betrieb aufrecht erhalten werden. 1935 folgte unter Bürgermeister Hermann Feucht ein großer Erweiterungsbau. Eine Kapazität von 60 Betten sollte aber auch in den weiteren Jahren nicht ausreichend sein. 1938 wurden in der Zeit des Nationalsozialismus zwei Baracken mit weiteren 60 Betten errichtet. Sie sollten ursprünglich für „ausländische Arbeitskräfte“, also Zwangsarbeiter aus der Sowjetunion, dienen, wurden aber auch für den „regulären“ Krankenhausbetrieb verwendet. Auch nach Kriegsende gaben sie ein tristes Spitals-Bild ab. Die Stadtgemeinde berichtete 1947 in einem Brief an die Landesregierung von zahlreichen unreparierbaren Schäden an den Baracken.

Nur mehr Platz in der Baracke

Ohne sie war ein Betrieb allerdings nicht mehr möglich. Meist waren über 130 Betten belegt, im Haus standen aber nur 59 zur Verfügung. Der Umstand, dass Patienten immer noch in den Holzbaracken untergebracht werden mussten, wurde als untragbar erklärt.

In den 1950er-Jahren gelang zum einen endlich der Abriss sowie zwei wesentliche Erweiterungen des Gebäudes – wieder unter Bürgermeister Hermann Feucht, jetzt in seiner zweiten Amtsperiode. Der Dachbodenbereich wurde ausgebaut und ein Trakt für die Röntgenabteilung errichtet. Die Zahl der Betten lag in den 1970er-Jahren bei über 185. Zudem verfügte das Krankenhaus über eine chirurgische und eine interne Abteilung.

Die Kapazitätsgrenze war damit allerdings endgültig erreicht, weitere Ausbauten waren unmöglich. Zudem bestanden immer noch Mängel aus alten Zeiten, und so wurde 1973 der Bau eines komplett neuen Krankenhaus nahe der Propstei beschlossen, welches 1979 eröffnete. Im alten Krankenhaus zog 1983 das Gemeindeamt ein.

