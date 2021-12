Krebsforschung in Amerika

Im „Herzen“ der Forschung sitzt der 35-jährige Zwettler Arnold Bolomsky: Er arbeitet seit September in den National Institutes of Health (NIH), eine Behörde des US-amerikanischen Gesundheitsministeriums in Bethesda, Maryland. Dort erforscht er Tumorarten.

Zuvor arbeitete er bei einer großen Pharma-Firma in Wien, erzählt er im NÖN-Gespräch. Nach zwei Wochen entschied er sich um: „Ich wollte auf höchstem Niveau forschen. Beim NIH geht alles deutlich schneller, die Möglichkeiten sind praktisch grenzenlos.“

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

30.000 Mitarbeiter arbeiten dort, darunter der berühmte Immunologe Anthony Fauci. Auch der frühere Präsident Donald Trump wurde dort im Oktober 2020 gegen seine Corona-Infektion behandelt. Das NIH gilt als größtes Backsteinziegelgebäude der Welt. „Ich fühle mich hier wie zuhause“, sagt Bolomsky, der mit seiner Frau und seinen zwei Kindern nach Amerika zog: „Die Kinder sprechen schon besser Englisch als ich. Ihnen gefällt auch der Kindergarten hier besser als in Österreich, worüber ich sehr froh bin“, lacht er.

Mit vier Kollegen baut Bolomsky im NIH eine neue Abteilung für hämatologische Erkrankungen auf. Sein Fokus liegt auf dem multiplen Myelom, also entarteten Zellen im Knochenmark, die im Endstadium bis ins Blut streuen.

Die Faszination für Tumore kam für Bolomsky schon während des Studiums: Neben dem Diplom-Ingenieur in molekularer Biomedizin absolvierte er einen Doktor auf der Medizinischen Universität in Wien.

Corona sei kein großes Thema, sagt Bolomsky: „Wir leben hier in einer Art Blase. In meinem Gebiet liegt die Impfquote bei 95 Prozent, es gibt fast keine Ansteckungen.“