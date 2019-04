Sein Zuhause zum Heimkino ausstatten kann man aktuell in Zwettl und Gmünd. Die Waldviertler Kinos verkaufen dort ihre Kinosessel von insgesamt drei Sälen.

Der Verkauf ist Teil einer Komfort-Offensive, die mit einer Neubestuhlung im großen Saal 1 in Zwettl sowie in den Sälen 1 und 3 in Gmünd abgeschlossen wird. Dort werden insgesamt etwa 150.000 Euro investiert, verrät Kino-Inhaberin Julia Gaugusch-Prinz der NÖN: „Im Zwettler Saal werden zwei Reihen Ledersessel mit verstellbarer Rückenlehne installiert. Im Gmünder Saal 3 bekommen die letzten beiden Reihen eine VIP-Bestuhlung, in Saal 1 kommen einige Doppelsitze.“

An beiden Kinostandorten sollen die Abstände zwischen den neuen Reihen vergrößert werden. In allen Sälen sind zudem neue Tonanlagen für bessere Klangqualität und ein neues Beleuchtungs-Konzept vorgesehen.

Bevor es so weit ist, können Kinofans unter office@waldviertler-kinos.at Sessel reservieren. 20 Euro kostet ein Sessel, in Zwettl hat man mit einem Aufschlag von drei Euro optional eine Getränkehalterung dabei. In Zwettl stehen 168 Sitze bereit, in Gmünd insgesamt 233.

Stammkunde kauft sich „seinen“ Sessel

Wer kauft sich die Sessel? „Von jungen Familien, bis zu Freunden oder Paaren geht es bei den Kunden quer durch. Manche wollen ihren Keller zum Fußballschauen aufrüsten, andere wollen ihren Sessel im Vorraum zum Schuhe anziehen aufbauen“, sagt Gaugusch-Prinz.

So sitze etwa ein Stammkunde seit Jahren immer auf demselben Platz. Er nimmt sich „seinen“ Sessel jetzt mit nach Hause. Ein weiterer hat sich drei Sessel mit seinem Nachnamen, einer Zahl, reserviert. Markus Dryje machte seiner Freundin Anita vor einigen Wochen einen Heiratsantrag im Gmünder Kino (die NÖN berichtete). „Er kauft sich jetzt die beiden Sessel, auf denen das Paar damals gesessen ist“, sagt Gaugusch-Prinz. Sie selbst wird sich auch einen Sessel in ihr Wohnzimmer stellen.

Ob es ein Limit gibt, wie viele Stühle man pro Person reservieren kann? Die Kino-Inhaberin verneint: „Bereits 2016 haben wir Sessel verkauft. Damals kaufte ein Verein 20 Sitze auf einen Schlag. Auch heuer hat sich jemand in Zwettl eine ganze Reihe mit 14 Sesseln reserviert.“

Nachdem man eine Bestätigung per Mail erhält, muss man die Sessel selbst abbauen. Wer sich ein solches kultiges Andenken für Zuhause sichern möchte, sollte aber schnell sein. Zwei Drittel der Sitze sind bereits reserviert.