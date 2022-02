Kultureller Neubeginn: Startschuss mit Birgit Denk

Der Verein „Kulturzwickl Zwettl“ wurde bereits kurz nach seiner Gründung im Herbst 2019 durch die Pandemie ausgebremst. Jetzt will der Verein aber wieder voll durchstarten. Der Startschuss fällt am Freitag, dem 4. März, mit einem Konzert mit Birgit Denk und ihrer Band.

Nach erfolgreichen Konzerten mit dem italienischen Singer-Songwriter Pippo Pollina und seinem Landsmann Roberto Petroli kam Corona. „Wir mussten etliche Veranstaltungen gleich mehrmals verschieben bzw. sogar absagen“, erzählt Kulturzwickl-Obmann Gerhard Uitz. „Zwischendurch konnten wir aber, als die Corona-Bestimmungen gelockert waren, unsere Konzerte mit der ,MostCompany‘ und Peter Dürr sowie den ,Vierkantern‘ durchführen. Das waren besonders schöne Höhepunkte für uns.“

Abwechslungsreiches Kulturprogramm

Der Verein, der mit seinen Aktivitäten das Kulturleben in der Braustadt bereichern will, war allerdings auch in Corona-Zeiten nicht untätig. „Wir haben für heuer ein attraktives, abwechslungsreiches Programm mit namhaften Künstlern zusammengestellt“, berichtet Uitz, „außerdem ist ein Folder mit dem Kulturzwickl-Programm des ersten Halbjahres sowie einer Vorschau auf die zweite Jahreshälfte im Entstehen, der in den nächsten Tagen in Druck geht.“

Insgesamt sind vorläufig acht Veranstaltungen im heurigen Jahr fixiert. Den Auftakt macht die Sängerin und TV-Moderatorin Birgit Denk („Denk mit Kultur, ORF III) – zuletzt war sie in der Promi-Millionenshow mit Armin Assinger erfolgreich – mit einem Konzert am Freitag, 4. März, um 20 Uhr im Zwettler Stadtsaal. Die „Königin im großen Reich der wienerischen Mundart“, als die sie schon bezeichnet wurde, präsentiert gemeinsam mit ihrer gleichnamigen Band ihr neues Album mit dem Titel „Erdbeeren und Musik“.

Von Udo Jürgens bis zu Pippo Pollina

Begrüßt werden können heuer auf der Kulturzwickl-Bühne auch der Kabarettist Alfred Dorfer, bei dem es ums Ausmisten geht (8. April), der Sänger und Pianist Alex Parker sowie Schauspielerin Gabriela Benesch mit ihrer „Udo Jürgens Story“ (20. Mai) und die „Rockritter“, die im Innenhof der „Goldenen Rose“ als Schulschluss-Open-Air dem Publikum so richtig einheizen werden (1. Juli).

Weiter geht es im Herbst mit dem Kinderkonzert „Mäuschen Max träumt oft vom Meer“, das am 4. September zum Schulstart über die Bühne geht. Caroline Athanasiadis, die 2021 die ORF-Show „Dancing Stars“ gewonnen hat, wird gemeinsam mit Erich Furrer in Form einer Musik-Komödie die größte Liebesgeschichte der Welt, nämlich die von „Julia und Romeo“, erzählen (30. September).

„Außerdem kommt, zur großen Freude des Kulturzwickl-Teams, wieder der italienische Liedermacher Pippo Pollina nach Zwettl, diesmal mit seiner Band, dem ,Palermo Acoustic Quintet‘, um sein neues, von der Presse viel umjubeltes Album ,canconi segrete‘ vorzustellen (25. November)“, erzählt Obmann-Stellvertreter Wolfgang Ruthner.

„Zum Jahresabschluss haben wir uns dann etwas Besonderes einfallen lassen, nämlich ein Silvesterkonzert mit den ,Comedian Vocalists‘“, ergänzt Obmann-Stellvertreterin Brigitte Lassmann-Moser, die sich schon jetzt auf die Darbietungen des heimischen Ensembles (31. Dezember) freut. Das Publikum wird im Rahmen dieses Konzertes übrigens mit Sekt und Brötchen verwöhnt.

„Wir würden uns freuen, wenn wir nach der langen Zeit, in der das Kulturleben quasi lahmgelegt war, viele Kulturfreunde mit unserem Programm ansprechen könnten, die mit uns gemeinsam und mit Freude den kulturellen Neustart zelebrieren“, sieht Kulturzwickl-Obmann Gerhard Uitz erwartungsvoll in die Zukunft.

