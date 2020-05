Linde Waber, Malerin, Zeichnerin und Druckgrafikerin hat ihre Wurzeln in Zwettl. Zu ihrem 80. Geburtstag am 24. Mai planten ihre Freunde und Weggefährten, „einfach das ganze Kunstbiotop um Linde“, wie es Bodo Hell einmal bezeichnete, eine Veranstaltungsreihe im Aktionsradius in Wien.

Corona hat den öffentlichen Festreigen zwar vereitelt, aber zwischen 26. April und 26. Mai und darüber hinaus werden die geplanten sechs Kunstereignisse unter der Domain „charivari-linde80“ multimedial im Web abrufbar sein. Charivari steht im Französischen für Lärm, Radau, Katzenmusik und Spektakel. Im eigentlichen Wortsinn heißt es Durcheinander und bezieht sich speziell auf eine Schmuckkette aus Schätzen wie kleinen Münzen, Edelsteinen, Hornscheiben, Rehgeweihen, Fuchszähnen und Dachsbärten.

Die Wegbegleiter schickten Texte, dazu Beiträge in Bild und Ton, die der Mediengestalter Wolfgang Bledl zu einer Multimedia-Collage zusammenfügte. Den Anfang machte am 26. April die Auftakt-Matinée mit literarischen Beiträgen bekannter Schriftsteller wie Friederike Mayröcker oder Bodo Hell und musikalischen Interventionen unter der Leitung von Renald Deppe.

Linde Waber ist Kosmopolitin. Der „Reiseabend“ am 28. April präsentiert Reisen der letzten Jahre nach Südafrika und Pakistan. Die Ausstellung damals in Kapstadt erwies sich als weiteres Beispiel für Wabers Menschennähe und Hilfsbereitschaft, als etwa 100 Künstler aus dem Land daran teilnahmen. „Ich habe zu meinem Geburtstag heuer schon sieben Einzelausstellungen abgelehnt“, erzählt sie. „Ich will nicht einzeln, sondern mit Freunden und Weggefährten ausstellen.“

Werk wird heiliger Corona gewidmet

„Mein größter Erfolg ist meine Familie“, sagt Familienmensch Linde Waber. So ist sie zu Beginn der Coronakrise mit ihren Kindern Anninka und Philip Szikszay, deren Partnern Norbert und Doris und den vier Enkelkindern in die gemeinsame Isolation in ihr Elternhaus in Zwettl gezogen. Acht Computer stehen derzeit für Homeoffice und Schulaufgaben im Einsatz.

Waber malt aktuell an einem Tuch, das sie der heiligen Corona widmen will. Am 12. Mai wird auch der emeritierte Universitätsprofessor für Geschichte, Ernst Bruckmüller, am Fest der „Familien-Bande“ über die Interaktionen Kunst und Familie sprechen und auf Wabers Wirkungsfeld als Künstlerin eingehen. Die gebürtige Zwettlerin Andrea Nießner-Teufl wird in ihrer Lesung Bezug nehmen auf Lindes Großvater Ferdinand Kuchelbacher, den einstigen Veterinärmediziner im Bezirk Zwettl, der den Familiensitz in der Bahnhofstraße Zwettl erbauen ließ.

Fest mit Familie soll vorgezogen werden

Dem eigentlichen Geburtstag der Künstlerin am 24. Mai wird eine Familienfeier in Zwettl vorausgehen, denn Kinder und Enkel müssen Mitte Mai schon wieder ihrer Pflicht in Beruf und Schule in Wien nachgehen. Mit Waber begehen auch Tochter Anninka und Enkel Theo ihren Geburtstag.

Schauspielerin Anne Bennent bringt am 26. Mai Arthur Rimbauds berühmtes Gedicht „Das trunkene Schiff“ in drei Sprachen auf die Bühne. Sie empfiehlt: „Lassen Sie sich mitreißen, auch wenn Sie nicht jedes Wort verstehen.“ Musikalisch begleitet wird sie durch den Experimentalgitarristen Karl Ritter und ihren Partner Otto Lechner am Akkordeon.

Insgesamt ein großes Geburtstagsfest, das durch Corona stark abgeändert werden muss. Linde Waber, die sich guter Gesundheit erfreut, sagt: „Ich kann Corona nichts Positives abgewinnen.“ So wird auch ein Projekt des Landes NÖ, Linde Waber zum 80er und Lotte Ingrisch zum 90er gemeinsam ein Buch zu widmen, Corona zum Opfer fallen.