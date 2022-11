Zwettl Kurzweilige Busfahrt dank Stadtgeschichten

Stadtarchivarin Elisabeth Moll sowie Philipp und Lydia Steger nutzen bereits die neue App mit den Zwettler Stadtbus-Geschichten. Foto: Stadtgemeinde Zwettl

M it einer neuen App können Fahrgäste des Zwettler Stadtbusses per Audio-Erzählungen in die Historie der Stadt eintauchen.

Auf dem Rundkurs des Stadtbusses durch Zwettl und seine Vororte liegen rund 50 Stationen. Dabei passiert der Bus zahlreiche Häuser und Plätze, die Einblicke in die Geschichte gewähren. „Auf die Idee der ‚Zwettler Stadtbus Geschichten' brachten mich meine Kinder", erklärt Stadtarchivarin Elisabeth Moll „Sie lieben es, mit dem Stadtbus zu fahren. Kaum dass wir sitzen, kuscheln sie sich gemütlich an mich und sagen: ‚Mama, erzähl uns eine Geschichte!'" Irgendwann kam die Idee, diese „Zwettler Stadtbus Geschichten" allen zugänglich zu machen." Das Resultat ist eine App, welche die Historie von Zwettl während der Busfahrt – es stehen drei Touren zur Auswahl – in Audioform erlebbar macht. Fahrgäste erfahren dabei unter anderem von einem „Gottesurteil" über ein ertrunkenes Mädchen, was es mit einer Geldstrafe wegen Schnalzens mit einer Peitsche auf sich hatte und wie es möglich war, dass der Propst von Zwettl – einer der höchsten Kleriker der Region – heiraten durfte. Wie bei Hop-On-Hop-Off Bussen in den großen Metropolen der Welt kann man an jeder beliebigen Station des Stadtbusses ein- und aussteigen. Um beim Busfahren den Erzählungen von Stadtarchivarin Elisabeth Moll zu lauschen, muss man lediglich die Gratis-App „Actionbound" am Smartphone installieren und den Bound „Zwettler Stadtbus Geschichten" herunterladen. Unterwegs läuft der Bound offline, daher sind keine weiteren mobilen Daten notwendig. „Steigen Sie ein, entspannen Sie und nehmen Sie sich eine Auszeit mit den Zwettler Stadtbus Geschichten", lädt Elisabeth Moll ein.

