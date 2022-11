Lange Wunschliste der Tageseinrichtung

Werbung

Mit kleinen Geschenken kann man Klienten der Tageseinrichtung Zwettl eine große Freude bereiten. Die Wunschzettel sind lang. So reichen diese von Gesellschaftsspielen bis hin zu Therapiematerialien, Kopfhörern, Büchern sowie Massagematten und vielem mehr. Um gesundheitsförderliches Arbeiten zu ermöglichen, würden sich Klienten und Betreuungspersonal über höhenverstellbare Therapiebetten freuen. Außerdem wird in den Gruppen ein beweglicher Sichtschutz in Form eines Paravents benötigt. Wer einen oder gar mehrere der Wünsche erfüllen möchte, kann sich per Mail an weihnachtsaktion.tezwettl@gfgf .at oder unter 0664/8516132 melden.

