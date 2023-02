Lebensmittel waren knapp: Caritas Sozialmarkt bedankt sich für Spenden

Der Caritas Sozialmarkt in Zwettl unterstützt Menschen mit geringem Einkommen, ihren täglichen Lebensmittelbedarf zu decken. Vor einigen Monaten wurde das allerdings schwierig. Mit den massiven Teuerungen stieg auch der Bedarf an günstigen Lebensmitteln stark an. So stark, dass man im soma nur mehr schwer hinterherkam. Dank Lebensmittelspenden zahlreicher Firmen und Vereine in der Region konnte die Krise überwunden werden. Die soma-Mitarbeiter sagen nun Danke.

„Wir haben die Lebensmittelspenden dringend benötigt. Dafür möchten wir uns bei den betroffenen Firmen sehr herzlich bedanken“, betont Beate Stinauer, Leiterin des soma Zwettl.

Kurz vor dem Haltbarkeitsdatum stehende oder aus Überproduktion stammende Waren sowie jene Produkte, die Transportschäden aufweisen, jedoch voll verzehrtauglich sind, werden zu geringen Preisen im soma angeboten. Diese Umverteilung und nachhaltige Verwendung wertvoller Ressourcen bietet Menschen die Möglichkeit, Dinge des täglichen Bedarfes zu einem günstigen Preis zu kaufen. Im soma einkaufen dürfen Menschen, die ein geringes Einkommen haben, die armutsgefährdet sind bzw. unter der Armutsgrenze leben.

