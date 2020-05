Spannende Minuten im Rot-Kreuz-Auto: Am 17. Mai, um 8.11 Uhr erblickte der kleine Finn mit 3.030 Gramm und 48 Zentimetern das Licht der Welt.

Der Geburtsort war die B 37, Kremser Straße bei Rastenfeld im Rettungsauto. Noch 15 Minuten hätte der Transport, der in Lengenfeld seinen Anfang nahm, in das Landesklinikum gedauert, jedoch hatte der kleine Finn etwas gegen diesen Plan. Als feststand, dass die Weiterfahrt ins Krankenhaus nicht mehr möglich war, bereiteten die Rotkreuz-Sanitäter kurzerhand alles vor, forderten den Notarzt nach und unterstützten Mutter Ivonne bei der Geburt. Beim Eintreffen des Notarztes wurde dieser bereits vom kleinen Finn begrüßt, die glückliche Mutter hielt ihren kleinen Schatz bereits in den Armen. „Die Geburt verlief sehr schnell aber Gott sei Dank ohne Komplikationen“, erklärt das Rotkreuz-Team, bestehend aus Lukas Hausdorf und David Schiegl. „Es ist etwas Wunderbares, ein neues Leben begrüßen zu dürfen. Sonst werden wir meistens zu eher schwierigen Einsätzen gerufen, da ist eine Geburt im Rettungsauto doch etwas ganz Besonderes.“

Die Notärztin kontrollierte Mutter und Kind, die anschließend ins Krankenhaus gebracht wurden. Beide sind wohlauf und durften bereits nach Hause. Eine Woche später kam es zum Wiedersehen auf der Bezirksstelle Langenlois.