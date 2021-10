Lernatelier: Ein Raum zum Präsentieren

Die Mittelschule für Sport und Wirtschaft überrascht ihre Schüler wieder einmal mit neuen Unterrichtsmethoden und neuer Einrichtung.

Ein Lernatelier nach den neuesten pädagogischen Standards wurde eingerichtet. In diesem werden die Schüler gezielt auf das richtige Präsentieren vorbereitet. Zeitgemäße Lerntechniken können in kürzester Zeit praktisch angewendet werden. Rollbare Tische lassen sich rasch zu verschiedensten Formationen gruppieren, gesundheitsgerechte Hocker beliebig zu den Gruppentischen hinzufügen, und Loungeelemente und Stehtische ermöglichen gemütliche Kommunikationsorte für kurze Diskussionsrunden.

Neben dem modernen Active Board gibt es flexibel einsetzbare Präsentationstafeln. Die Schüler können an den abnehmbaren Tafeln in Gruppenarbeit ihre Referate vorbereiten, diese dann an die Wand hängen und sofort ihre Ergebnisse präsentieren. Das umständliche Hantieren mit Papierplakaten, die eine Korrektur der Inhalte nur schwer und mit viel Zeitaufwand zulassen, gehört damit der Vergangenheit an. Für die Recherchearbeit stehen Tablets zur Verfügung beziehungsweise werden in Zukunft auch die Laptops der Schüler der ersten und zweiten Klassen eingebunden. Zudem bietet die eingegliederte Bibliothek ausreichend Grundmaterial für die verschiedensten Wissensgebiete.