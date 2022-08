Lesung: Mit 80 zurück zum Schreiben

Werbung

Die Buchhandlung Grohmann lud Autorin Ilse Krüger zu einer Lesung ihres ersten Romans „bitter kalt – Chronik einer Familie“ und ihrer Erzählung „Mein Jahr im Wald“ ein.

Mit viel Feingefühl schildert die 82-Jährige die Geschichte ihrer Eltern. Am Anfang jedes Kapitels stehen wichtige politische und gesellschaftliche Ereignisse der damaligen Zeit. Damit ist ihr ein hochinteressantes Werk gelungen, das in die Zeit zwischen 1911 und 1945 führt.

In ihrer Erzählung „Ein Jahr im Wald“ schildert Ilse Krüger, wie sie gemeinsam mit ihrem Mann begonnen hat, die vor 17 Jahren erworbenen Waldgrundstücke in einen gesunden Mischwald umzuwandeln. Diese Arbeit führte sie nach dem Tode ihres Mannes 2019 weiter und begann mit ihren Tagebuchaufzeichnungen. Sie zeigt gänzlich unromantisch die Strapazen eines solchen Projektes auf.

Ilse Krüger, Jahrgang 1939, ist in Zwettl geboren und lebt seit 1946 in Wien. In den 1990er-Jahren studierte sie Psychologie, Philosophie und Politikwissenschaften an der Uni Wien. Gemeinsam mit ihrem Mann führte sie jahrzehntelang einen Textilbetrieb.

Bereits mit 17 Jahren begann sie zu schreiben. Erst ware es Lyrik, später dann Erzählungen und Geschichten in Prosa. Mit der Gründung einer Familie entstand eine literarische Pause. 1990 begann sie wieder Texte in Lyrik und Prosa zu verfassen. Zu ihren Einzelpublikationen zählen „Faltenkatzen“ (1995) und „Unschuldige Kinder“ (1995). Danach folgte wieder eine lange literarische Pause, und erst nach dem Tod ihres Mannes 2019 begann sie wieder zu schreiben. „Das Schreiben half mir, über den Schmerz hinwegzukommen“, offenbart sie. So entstand ihr erster Roman „bitter kalt“.

