Der 72-Jährige war am 1. Oktober am Abend mit seinem E-Bike am Feldweg im Bereich der Leimgruben-Kranhäuser in Richtung Kleinwolfgers/Unterrabenthan unterwegs. Auf dem geschotterten Feldweg dürfte der Sattel des Rades etwas locker geworden sein. Deshalb wollte der Radler vom E-Bike absteigen. Er kam dabei zu Sturz und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Der 72-Jährige verständigte laut Polizei seine Tochter, die ihrem Vater zu Hilfe kam und ihn nach Hause brachte. Zur Abklärung der Verletzungen wurde die Rettung verständigt, die den Mann ins Landesklinikum Zwettl gebracht hat.