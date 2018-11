Ein neuer Caterer, ein Mega-Event des Zwettler Lagerhauses und der Startschuss für die heurige Ballsaison: Bei den Veranstaltungen in der Zwettler Stadthalle geht es Schlag auf Schlag. Zeit, um nach zwei Jahren seit der Eröffnung der Halle ein Fazit zu ziehen.

„Wir könnten nicht glücklicher sein. Die Stadthalle ist bereits bis März 2019 komplett ausgebucht“, freut sich Stadtrat Josef Zlabinger. Außerdem steht mit Ende September 2019 bereits eine Neuauflage des Konzertes der „Amigos“. Auch Nik P. dürfte für 2019 bereits wieder angeklopft haben. „Veranstaltungen in dieser Größe hatten vor der Stadthalle keine Chance in Zwettl“, so Zlabinger. Mit 1.834 Quadratmetern bebaute Fläche bietet die Halle Platz für 1.500 Besucher.

Seit der Eröffnung im Oktober 2016 kehrten auch alle Schulen nach Zwettl zurück, die davor ihre Bälle in Schrems oder Echsenbach veranstaltet hatten. Daneben finden regelmäßig Musikveranstaltungen statt, zweimal füllte ein Gesundheitstag der NÖ Gebietskrankenkasse den Saal. „Aufgrund der großen Nachfrage hat sich gezeigt, dass die Investition goldrichtig war und sowohl die Stadtgemeinde Zwettl als auch der Volleyballverein Union Raffeisen Waldviertel profitieren“, so Zlabinger.

Bei der hohen Terminfrequenz kann es aber auch manchmal eng werden: „Die Trainings der Volleyballer kollidieren öfters mit anderen Veranstaltungen, da sind wir schon an der Grenze.“ Sie müssen dann nach Stift Zwettl ausweichen.

Nachdem Waldland Ende Juni den Vertrag für das Catering gekündigt hatte, fand die Stadtgemeinde mit dem Gastronomiebetrieb Zwieselbauer aus St. Pölten einen Nachfolger. „Wir sind aktuell sehr zufrieden mit dieser Lösung“, so Zlabinger.

Eine erste Bewährungsprobe hatte der Caterer Anfang November zu meistern: Beim Mitarbeiterfest des Zwettler Lagerhauses herrschte Ausnahmezustand: „Zweieinhalb Lkw-Züge voll Equipment, drei Buffetstraßen und ein Sektempfang mit 2.500 Gläsern – das war logistisch ein Wahnsinn“, so Zlabinger. Damit dürften in Zwettl noch nie so viele Menschen auf einem Event zeitgleich verköstigt worden sein.

Für die Zukunft dürfte es eine Adaptierung geben: „In den nächsten ein bis zwei Jahren wollen wir den Parkplatz vergrößern“, so Zlabinger. Um wie viele Stellplätze der aktuell 166 Pkw fassende Parkplatz vergrößert wird, könne er aber noch nicht sagen.