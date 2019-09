Bröderbauer ist 1981 in Zwettl geboren und ist Biologe. Vor einiger Zeit erschien sein Debütroman „Wolfssteig“ im Verlag Milena, worin es um die Auflassung des Truppenübungsplatzes (TÜPl) „Wolfssteig“ geht.

Zum Buch: Die Kaserne wird zum Asylantenheim umfunktioniert, und es gibt Pläne, dass am TÜPl ein Naturschutzgebiet entstehen soll. Der in Wien lebende Biologe Ulrich Bruckner soll im Auftrag des Naturverbundes die Population der Birkhühner am TÜPl untersuchen und kehrt daher für einige Zeit dorthin zurück, wo er seine Kindheit verbrachte. Bald lernt Ulrich den ehemaligen Soldaten Christian Moser kennen, der durch einen Panzerunfall ein Bein verlor und nun als Hausmeister im Asylzentrum beschäftigt ist.

Die beiden Männer freunden sich an, Christian zeigt Ulrich die besten Plätze für dessen Forschungsarbeit, sie durchstreifen gemeinsam das Revier, markieren die Vögel. Über den Wert eines Naturschutzgebietes und über die Notwendigkeit, den hier untergebrachten Asylsuchenden zu helfen, sind sie sich einig.

Eine zarte Liebesgeschichte bahnt sich zwischen Christian und der aus Arabien geflüchteten Aisha an. Die Bevölkerung rund um den Truppenübungsplatz - ob Bürgermeister, Bauern, Jäger oder Nachkommen der wegen die Errichtung des TÜPl durch die deutsche Wehrmacht 1938 aus dem Gebiet Ausgesiedelten - haben kein Verständnis für die Umwidmung des Truppenübungsplatzes in ein Naturschutzgebiet, sondern sehen dies als gegen ihre eigenen Interessen gerichtet. Nationalistisch denkenden Rechten ist auch das Asylantenheim ein Dorn im Auge. Es kommt zu hitzigen Verhandlungen und wütenden Protesten, eine Demonstration endet mit einer Brandlegung und einem Toten.

Es gibt sie zweifellos auch im Waldviertel, diejenigen, die sich Fremden gegenüber - egal ob aus der Großstadt oder aus einem fernen Land - skeptisch bis ablehnend, manchmal auch ruppig verhalten. Es gibt aber auch die Unvoreingenommenen, die Hilfsbereiten, die sich zu Initiativen zusammenschließen und Flüchtlinge unterstützen und ihnen helfen, hier Fuß zu fassen. Diese Menschen werden in dem Roman marginalisiert, das Stereotyp des schematisch als rückständig, intolerant, engstirnig dargestellten Waldviertlers wird genährt.

Im Laufe der Handlung kommen Standpunkte und Überzeugungen der beiden Protagonisten zunehmend ins Wanken. Am Ende bleibt der zum Wiener gewordene Ulrich Bruckner im Waldviertel, der im Waldviertel verwurzelte Christian Moser wird mit Aisha in die Stadt gehen, in der, wie sie annimmt, die Menschen toleranter sind.

Das Buch ist ein von Resignation geprägtes Plädoyer für die Erhaltung und den Schutz der wenigen noch existierenden unberührten Naturgebiete. Immer wieder fügt der studierte Biologe David Bröderbauer wissenschaftlich fundierte, von seiner Liebe zur Natur geprägte wunderbare Schilderungen der Flora und Fauna ein, beschreibt das Balzverhalten der Birkhähne mit ihrem Gurren, Kullern und Singen, schildert die Entwicklung der Pflanzen- und Tierwelt im Wechsel der Jahreszeiten.

Für Waldviertler unschwer zu erraten sind die im Roman vorkommenden Ortsnamen wie Wolfssteig für den Truppenübungsplatz Allentsteig, in dem seit einiger Zeit wieder ein Wolfsrudel lebt. Die Stadt Allentsteig wurde zu Apfelscheid, aus Steinbach wurde Felsbach, aus Schweiggers Schweiggen und aus Wurmbach Wurmbruch. Auch ein dunkelhäutiger Pfarrer aus Nigeria spielt eine Rolle, in der Realität betreut ein solcher die Pfarren Rosenau, Jahrings und Rieggers.