Malprojekt: Klecks trifft Strich

„Klecks trifft Strich“ nennt sich das aktuelle Malprojekt des Wohnen Zwettl, das in Kooperation mit den beiden Karikaturisten Peng + Hu (Günter Mayer und Rudi Hurzlmeier) umgesetzt wurde. Die entstandenen Bilder dieser Zusammenarbeit sind ab 10. Juni in der Galerie der Waldviertler Sparkasse in Zwettl zu bewundern und zugunsten des Wohnhauses gegen freie Spenden ab 75 Euro erwerbbar.

Ziel ist, mit den Spenden aus dem Bilderverkauf einen bedürfnisorientierten Entspannungsbereich im Wohnhaus einzurichten. Ebenso erhielten die Bewohner durch das Malprojekt Zeit für farbenfrohen Ausdruck und die Möglichkeit, aktiv an der Gestaltung einer inklusiven Gesellschaft teilzunehmen.

