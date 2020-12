Zuerst flogen die Fäuste, dann ein Backenzahn: Vor dem Bezirksgericht musste sich ein 27-Jähriger, der aktuell im Schremser Raum wohnt, für Gewalt an seinem Bruder verantworten.

Er soll ihm nach einem Streit im Elternhaus im Zwettler Gemeindegebiet zweimal ins Gesicht geschlagen haben. Dabei ist auch ein Backenzahn abgebrochen.

Der 27-Jährige zeigte sich geständig: „Er hat mich sekkiert, da bin ich ausgezuckt und hab zweimal hingehauen.“ Verteidigend führte der Mann an, dass das Gebiss seines Bruders durch wiederholten Drogenkonsum in schlechtem Zustand sei. Ohne diese Vorschädigung wäre der Zahn bei der Schlägerei nicht abgebrochen. Der Richter verwies auf Lichtbilder der Polizei, auf denen der Bruder am Finger und an der Nase geblutet hatte sowie ein geschwollenes Auge aufwies. An den genauen Hergang könne er sich nicht mehr erinnern, sagte der Angeklagte: „Darüber denke ich nicht mehr nach, das tut mir nicht gut.“

Bruder: „Keine schwere Strafe."

In seiner Aussage schilderte der 35-jährige Bruder: „Es war eine aufbrausende Geschichte. Ich hab ihm gesagt, er soll die Mama nicht anschreien – zack, habe ich schon eine gekriegt. Ich hab mich umgedreht und noch eine bekommen.“ Der ausgeschlagene Backenzahn hätte sowieso bald gezogen werden müssen, sagte der 35-Jährige, der weder Schmerzensgeld, noch eine Verurteilung wollte: „Ich möchte nicht, dass mein Bruder eine schlimme Strafe kriegt.“

Es folgte eine Diversion sowie zwei Jahre Probezeit und ein Antigewalt-Training für den 27-Jährigen.