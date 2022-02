Mann steckte mit drei Fingern in der Lade unter dem Beifahrersitz fest

Dieser Mann war laut Kommandant-Stellvertreter Mario Steinbauer von der Feuerwehr Zwettl in einer echten Notlage. „Der Mann hatte ziemlich starke Schmerzen. Die drei Finger waren in der Lade eingeklemmt, wie das genau passiert ist, wissen wir nicht. Ein Öffnen der Lade war jedenfalls nicht möglich, also blieb uns nichts anderes übrig, als die Lade unter dem Beifahrersitz auszubauen“, erklärt Steinbauer.

Der Mann wurde danach dem anwesenden Rettungsteam übergeben. Die drei Finger konnten weiterhin nicht befreit werden, somit wurde der Mann mit samt der Lade, in dem die Finger steckten, ins Landesklinikum Zwettl eingeliefert. „Geplant war, dass die Gipser im Krankenhaus mit ihren Geräten die Lade aufschneiden könnten. Ob das auch funktioniert hat, wissen wir derzeit noch nicht“, betont der Kommandant-Stellvertreter, der in den 29 Jahren als Floriani einen derartigen Einsatz noch nicht erlebt hat. „Es gibt wirklich nichts, was es nicht gibt.“

Das war aber nicht er einzige „Rettungseinsatz“ für die Zwettler Floriani an diesem Tag. Gegen 15.15 Uhr drohte nämlich In der Zwettler Kläranlag eine Pumpe in ein Klärbecken zu stürzen. „Diese rund 750 Kilo schwere Pumpe hatte einen Defekt und musste zur Reparatur ausgebaut werden. Beim Ausbau dürfte die Kette der Pumpe nachgegeben haben“, meint Steinbauer. Die Floriani konnten die Pumpe gesichert aus dem Klärbecken heben. Nach einer halben Stunde war dieser Einsatz abgearbeitet.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden