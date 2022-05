McDrive-Start verzögert sich

Werbung

Die Baustelle McDonald‘s läuft derzeit auf Hochtouren. Neben dem Lokal-Bereich wird auch der McDrive umgebaut. Nun muss die Fast-Food-Kette aber eine erste Verschiebung melden. Der McDrive wird nicht wie ursprünglich avisiert am 9. Mai, sondern erst eine Woche später, am 16. Mai, starten.

Zwettl McDrive wird zweispurig

Bis dahin bleibt Kunden nur die Abholung im Lokal, das ist nämlich trotz Umbaus weiterhin möglich. Einladend sei es laut dem Zwettler McDonald‘s-Supervisor Peter Kois aber nicht, denn Möbel sind bereits alle ausgeräumt.

Der gesamte Innenbereich wird in den nächsten Wochen umgestaltet. Daneben wird auch an einer neuen Terrasse gearbeitet, inklusive brandneuer Möbel und Sonnenschirme. Am Parkplatz sollen zudem zwei E-Tankstellen errichtet werden. Noch effizienter soll es zukünftig am McDrive zugehen. Zwei statt einem Bestellmonitor sowie zwei Abholfenster sorgen dafür, dass zwei Kunden gleichzeitig bedient werden können.

Mit der großen Wiedereröffnung des Restaurants ist Mitte Juni zu rechnen. In den Wochen davor muss dann übrigens der gesamte Betrieb stillgelegt werden, also auch der McDrive. In diesem Zeitraum werden eine neue Klimaanlage und eine Lüftung installiert, was ein Aufsperren unmöglich macht. Ab dem 6. Juni sei das laut Kois der Fall. „Wir verteilen deshalb jetzt schon Gutscheine an unsere Gäste, die sie dann in anderen McDonald’s-Lokalen wie in Horn einlösen können, während Zwettl geschlossen ist“, erzählt er.

