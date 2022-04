McDrive wird zweispurig

Werbung

McDonalds-Fans haben es sicher schon bemerkt: Bei Zwettls „Macy“ herrscht Baustellen-Stimmung. Aktuell wird vor dem Gebäude und am Parkplatz gebaggert, denn McDrive erhält zwei Spuren. Daher ist dieser bis 6. Mai geschlossen, das Restaurant ist geöffnet.

„Wir werden dann das Restaurant komplett renovieren, alles wird neu“, so McDonalds-Supervisor Peter Kois. Fenster, Decke, Möbel und auch die Terrasse erhalten einen neuen Look. Das bestehende Interieur wird zum Verkauf angeboten – so können sich Macy-Fans eine bleibende Erinnerung mit nach Hause nehmen.

