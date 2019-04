Ein 66-jähriger Wiener war mit seinem Auto von Zwettl nach Grafenschlag unterwegs. In Grafenschlag parkte er es vor einem Haus ein, stellte den Motor ab und stieg aus dem Wagen. Dabei bemerkte er laut Polizei den beißenden Geruch, der aus dem Motorraum gedrungen ist. Beim Öffnen der Motorhaube seines Autos schlugen ihm bereits Flammen entgegen.

„Schutzengel“ kamen dem Wiener in Form von zwei Mechanikern, die mit einem Auto eine Probefahrt durchführten, zu Hilfe. Beim Vorbeifahren sahen die beiden Fachmänner das Problem, hielten an und begannen gemeinsam mit dem Autobesitzer mit den Löscharbeiten.

Bis zum Eintreffen der Mitglieder der Feuerwehr Grafenschlag hatten die drei Männer die Flammen mit Wasserkübeln gelöscht. Die Polizei führte die Brandursachen-Ermittlung durch, es wird ein elektrischer Defekt bei der Verkabelung angenommen.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden, verletzt wurde niemand.