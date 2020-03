Fünfzehn Jahre ist es her, dass Erika Hronicek, „die Medizinfrau und Mama Afrika“, ihre Ordination als Kinderärztin in Zwettl geschlossen und sich der Entwicklungshilfe zugewandt hat. Mit der NÖN blickte sie auf ihre Arbeit zurück.

Urwaldarzt Albert Schweitzer war Vorbild



Die Kinderärztin arbeitete in Zwettl 15 Jahre im Krankenhaus, davon vier Jahre als Leiterin der Kinderabteilung und 16 Jahre in ihrer Praxis. Ihr ursprünglicher Entschluss zum Medizinstudium, weil sie als Entwicklungshelferin arbeiten wollte, beruhte auf dem Einfluss der Lektüre von Büchern über das Wirken von Dr. Albert Schweitzer, dem deutschen „Urwaldarzt“ in Gabun. „Als die Kinder aus dem Haus waren, besann ich mich auf meine Ideen bezüglich Entwicklungshilfe“, sagt sie.

Eigene Hilfsorganisation gegründet

NOEN Das Buch „Medizinfrau in Afrika“ handelt von Hroniceks Wirken.

Ihr erster Einsatz führte sie für zehn Monate nach Ghana in die Missionsstation von Josef Pichler, der dann aus gesundheitlichen Gründen nach Österreich zurückkehren musste und heute Pfarrer in Groß Siegharts ist. Weil in der österreichischen Vereinigung „Aktion Regen“ der Großteil der Spendengelder durch Korruption und Misswirtschaft wirkungslos versickere, trennte sich die Ärztin, die seit 2007 die offizielle Berufszulassung als Fachärztin für Pädiatrie (Kinder- und Jugendheilkunde) auch für Ruanda besitzt, von dieser Organisation und gründete den eigenen Verein „Projekt Ruanda Dr. Hronicek“. Das Spendenkonto ist bei der Sparkasse Waldviertel Mitte Bank AG unter IBAN: AT 58 2027 2000 0029 7754 eingerichtet.

Wenn alle bestehenden Einrichtungen und anstehende Vorhaben in Ruanda halbwegs gut finanziert werden sollen, „sind jährlich mindestens 30.000 Euro notwendig“, sagt die Entwicklungshelferin, die nicht davor zurückschreckt, mit ihrem eigenen Geld dafür einzustehen. Sie selbst und alle österreichischen Helfer vor Ort zahlen ihre Flugtickets selbst. Erika Hronicek hat mittlerweile 35 Besuche in Ruanda absolviert.

Zuflucht für Straßenkinder

Seit 2006 wurden mit dem Spendengeld drei Kliniken ausgebaut und ihre Ausstattung laufend verbessert. Das Centre Marembo bietet Straßenkindern Zuflucht. Es betreibt eine kleine Landwirtschaft und eine Werkstätte für die Berufsausbildung zur Schneiderin. Spendengeld ermöglicht Kindern den Schulbesuch, teils sogar bis zur Matura, bzw. die Berufsausbildung zum Krankenpfleger, zur Hebamme, zum Ingenieur. 15 unterstützte Maturanten können mittlerweile ihren Studienabschluss an der Universität vorweisen.

Von der Bettlerin zur Gymnasiastin

Eine Patientin dieser Gruppe ist Josiane Iradukunda, die drei Prothesen trägt. Sie hat sich von der Bettlerin auf dem Markt in Ruanda zur Gymnasiastin in Zwettl entwickelt, von der Gefängnisinsassin zusammen mit ihrer drogenabhängigen Mutter, die kein Interesse an ihr hat, zur Reiterin und Schifahrerin bei ihrer offiziellen Pflegefamilie von Nikolai (der Sohn von Erika) und Jana Hronicek. Josy besucht mittlerweile die erste Klasse am Gymnasium Zwettl und lernt Trompete. Heuer hat sie bei „prima la musica“ den ersten Platz erreicht. In den Genuss finanzieller Unterstützung durch den Verein soll demnächst Josys Bruder Kanjombia kommen. Der Bub ist sieben Jahre alt und versäumt bereits das zweite Jahr an Schulbildung, weil sich niemand um ihn kümmert. Erika Hronicek will einen Internatsplatz für ihn finanzieren.

Das Buch „Medizinfrau in Afrika“ über Hroniceks Wirken ist 2019 im Verlag Books on Demand erschienen, hat 152 Seiten und kostet 14 Euro. Der Reinerlös des Buches fließt in die Gesundheitsprojekte von Erika Hronicek.