MedSummerSchool: Studenten zu Besuch

Das Landesklinikum Zwettl lud bereits zum 8. Mal Studierende der Humanmedizin zur MedSummerSchool 2022 ein. Am 14. und 15. Juli wurden den Teilnehmern spannende medizinische Workshops mit Näh- und Knüpfkurs, Laparoskopie, Endoskopietraining am Phantom, Gips- und Reanimationskurs angeboten. So konnten die Studierenden ihr Können und Wissen erweitern und bekamen einen Einblick in das hochmoderne Landesklinikum Zwettl.

Neben dem dichten Programm wurde der persönliche Aspekt nicht außer Acht gelassen. Beim Rahmenprogramm auf der Schwarzalm konnten sich die angehenden Ärzte mit Kollegen des Landesklinikums in gemütlicher Atmosphäre über die Arbeit als Mediziner informieren. Den Abschluss des Seminars bildete ein medizinisches Quiz mit diversen Preisen und einer Zertifikatsübergabe.

Die Begrüßung der Gäste erfolgte durch Stadtrat Manfred Weissinger, der auch einen Überblick über die Gesundheitsregion von Niederösterreich und des Waldviertels gab. Früher gab es die Holding, heute wird alles von der NÖ Landesgesundheitsagentur, dies ist eine Dachgesellschaft für die 27 Klinikstandorte und 50 Pflege-, Betreuungs- und Förderzentren, gemanagt. Dies ist somit eine der größten Institutionen Europas.

Das Landesklinikum Zwettl verfügt derzeit über 267 Betten, mit 819 Beschäftigten und 143 Ärzten. Es gibt sechs Schwerpunktabteilungen: Anästhesiologie, Chirurgie, Gynäkologie, Innere Medizin, Kinder- und Jugendheilkunde und die Orthopädie. „Mit der MedSummerSchool konnten wir auch heuer wieder den Studierenden zeigen, dass unsere Klinik modern geführt und top ausgestattet ist“, so der ärztliche Direktor Manfred Weissinger.

