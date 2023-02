Zwettl: Mold & Moser bleiben im Landtag, Edelmaier im Bundesrat?

Aber: Nach Auszählung der Vorzugsstimmen ist auch ein Mandat von Christopher Edelmaier so gut wie fix. Er wurde im ÖVP-internen Rennen um das „Jugendmandat“ für Kandidaten unter 30 dank seines Vorzugsstimmen-Ergebnisses landesweit Erster – knapp vor Sebastian Stark aus dem Bezirk Gmünd, der sich das Mandat gerne geholt hätte, aber Edelmaier schon via NÖN.at gratulierte. Er dürfte in den Bundesrat einziehen.

Trotz der vielen Stimmen, die der ÖVP auch im Bezirk Zwettl abhanden gekommen sind, wurden insgesamt 6.747 Vorzugsstimmen für die ÖVP abgegeben. 3.665 Wählen gaben Franz Mold ihre Stimme. Platz zwei ging an Christopher Edelmaier aus Sallingstadt. Er erhielt 895 Vorzugsstimmen. „Derzeit laufen die Verhandlungen über die personellen Entscheidungen. Aber es besteht durchaus die Chance für ein Bundesrats-Mandat für Christopher Edelmaier“, betont der ÖVP-Bezirksgeschäftsführer Philip Braunstein.

Der junge Sallingstädter wurde erst im Mai als einer der fünf Stellvertretern der Landesparteiobfrau Johanna Mikl-Leitner gewählt (die NÖN berichtete). Er vertritt somit die Anliegen der Jugend im ÖVP-Landesparteivorstand.

Platz drei ging an die Bürgermeisterin von Kirchbach, Christina Martin, mit 309 ÖVP-Vorzugsstimmen.

Die SPÖ konnte insgesamt 510 Vorzugsstimmen im Bezirk Zwettl verzeichnen. Für den Bezirksvorsitzenden Herbert Kraus stimmten 193 Wähler, gefolgt von Doris Widhalm (95) und Christian Farthofer (50).

1.919 Vorzugsstimmen gab es für den Wahlgewinner, die FPÖ. Der Allentsteiger Nationalratsabgeordnete Alois Kainz brachte es auf 897 Vorzugsstimmen, Günther Maier auf 224 und Robert Lagler auf 131.

275 Vorzugsstimmen der insgesamt 422 für die Grünen im Bezirk entfielen auf Silvia Moser. „Das freut mich außerordentlich, weil wir Grünen ja keinen Vorzugsstimmen-Wahlkampf gemacht habe“, sagt die Landtagsabgeordnete, und: „Diese Vorzugsstimmen empfinde ich als Bestätigung für meine Arbeit in Zwettl und im Land. Sie bedeuten auch eine Riesenmotivation für dein Einsatz für Klima- und Sozialpolitik.“ Günter Widhalm und Leon Binder konnten sich über jeweils 34 Vorzugsstimmen freuen.

Die 279 Vorzugsstimmen der Neos entfallen auf Prisca Preiss (222) und Andreas Schrenk (57).

