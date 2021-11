MP2 bündelt Kompetenzen zu Gesundheit

MP2 IT-Solutions baut seine IT-Kompetenz für den Gesundheitsbereich aus und gründete nun das „Competence Center Digital Healthcare“ in Zwettl. Damit können Krankenhäuser oder Kuranstalten ihren Patienten eine umfassende, digitale Begleitung während ihres Aufenthaltes anbieten.

„Wir sind Digitalisierungsspezialisten und haben seit unserer Unternehmensgründung vor über 22 Jahren besonderes Know-how für die Digitalisierung im Gesundheitswesen aufgebaut, sind mittlerweile in einigen Bereichen Marktführer in Österreich“, erklärt Manfred Pascher, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von MP2. „Mit dem Competence Center ballen wir unsere IT-Kompetenz für Gesundheitsbetriebe und schaffen so bestmögliche Unterstützung durch Digitalisierung.“

In diesem Kompetenzzentrum in Zwettl arbeitet das Expertenteam unter der Leitung von Christoph Kitzler, MP2-Geschäftsführer und technischer Leiter, an modernsten Digital-Healthcare-Lösungen.

Patienten-App begleitend zum Arztbesuch

Wie sieht das in der Praxis aus? „Unsere Kunden aus den Gesundheitsbereichen, wie Spitäler, Kur- und Reha-Anstalten oder auch Versicherungsanstalten, können über unser Competence Center ihren Patienten zum Beispiel eine App anbieten. Damit erhalten die Patienten eine digitale Begleitung schon vor, während und auch nach dem Aufenthalt“, präzisiert Pascher.

Von Medikamenten bis zu anstehenden Untersuchungsterminen haben Patienten in der App alles auf einen Blick, ebenso die Therapie-Termine während einer Reha. Befunde oder Rechnungen kommen digital. „Wir decken somit alles ab, was mit einem Aufenthalt in einem Gesundheitsbetrieb, der unser Kunde ist, notwendig ist“, erklärt Pascher.

Das IT-Unternehmen verfolgt die Mission, das österreichische Gesundheitswesen mit innovativen und ganzheitlichen Digitalisierungslösungen zu unterstützen und die Gesundheitsbetriebe praxisgerecht bei der digitalen Transformation zu begleiten. „Die rasanten technologischen Entwicklungen rund um künstliche Intelligenz, die Anbindung von Smart Medical Devices oder intelligente Kommunikationslösungen für effizienteren Austausch mit den Patienten verändern das Gesundheitswesen stark“, sagt Pascher – in naher Zukunft werde sich diese Transformation noch beschleunigen.

Als Veranstaltungspartner steht das „Competence Center Digital Healthcare by MP2 IT-Solutions“ am 25. und 26. November in Wien beim Österreichischen Gesundheitswirtschaftskongress im Rampenlicht, wo das Unternehmen mit Impulsvorträgen und Speaker-Sessions die österreichische Gesundheitswirtschaft auf eine Reise in die digitale Zukunft mitnimmt.