Norbert Müllauer präsentierte vor großem Publikum am 19. November im neuen Festsaal der Raiffeisenbank Zwettl sein jüngstes Buch „Stift Zwettl – Ansichten aus fünf Jahrhunderten, Band II“.

Er erzählte, dass ihm Direktor Hans Hakala vor 50 Jahren zum Abschluss seiner Hauptschulzeit den großen „Zwettlführer“ überreichte. „Hakala verstand es, Interesse an der Geschichte der Region zu wecken.“ Das beeinflusste auch Müllauer. Und weil er im Vorjahr schon wieder weit über 100 Motive von Stift Zwettl gesammelt hatte – Arbeiten von 70 Künstlern, kombiniert mit historischen Ansichtskarten – entschloss er sich zur Herausgabe des neuen Buches. Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung von Edwin Kainz am Klavier.

In seiner Begrüßung der Kunst- und Geschichtsinteressierten erinnerte Bankdirektor Gerhard Preiß daran, dass die Aufgabe seines Geldinstituts neben den Bankgeschäften auch darin bestehe, die Region zu gestalten und gerade für kulturelle Veranstaltungen Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Er erwähnte die archäologischen Grabungen anlässlich des Neubaus, die auf eine Besiedlung bereits im 8. Jahrhundert schließen ließen und Scherben sowie eine Kochstelle zutage brachten.

„Kunst ist das wichtigste Lebensmittel“Norbert Müllauer

Altabt Wolfgang Wiedermann betonte die Bedeutung der drei Zisterzienserklöster Heiligenkreuz, Zwettl und Lilienfeld für Niederösterreich. „Klöster, Schlösser und öffentliche Bauten sind dankbare Objekte für Künstler“, sagte er. Er sah in den beiden vorliegenden Büchern eine Dokumentation dessen, was im Stift im Laufe der Jahrhunderte geschaffen wurde.

Bürgermeister Franz Mold bezeichnete das Stift als Juwel der europäischen Kunstgeschichte, das eine Verbindung der Romanik über die Gotik bis ins Barock darstellt. Johann Tomaschek, der ehemalige Archivar und Bibliothekar des Stiftes Admont, fand eine schöne Kurzbeschreibung des Turmes: „Gotische Grammatik mit barocken Vokabeln.“

Die Schönheit des Stiftes zeigte Herta Müllauer, die bildnerisch aktive Frau an der Seite des Autors, in der Gestaltung des Buchumschlags und in 20 Bildern für eine Serie des Briefmarkensammlervereins Donau mit Außenstelle Zwettl. Den Verkaufsstand betreuten Gerwalt Brandstötter, Wolfgang Neuwirth und Ferdinand Klinger.

In einer PowerPoint-Präsentation stellte Müllauer sein Buch vor. Er dankte den Künstlern, Helfern und Sponsoren. „Kunst ist das wichtigste Lebensmittel“, zeigte er sich überzeugt. Die beiden Bände über Stadt und Stift Zwettl waren an dem Abend vergünstigt um 30 Euro erhältlich, der neue Band alleine um 20 Euro. Dieser kann weiterhin in den Trafiken um 24 Euro erworben werden. Zum Ausklang waren Fotos von Martin Schrampf, die er unter grafischen und malerischen Aspekten im Stift aufgenommen hatte, digital zu sehen.