Nach Überlastungen: Änderungen erleichtern Tests

Seit Bestehen der bis vor Kurzem einzigen behördlichen PCR-Teststation „Drive-In“ des Waldviertels in Zwettl war zeitweise der Ansturm enorm groß und die Situation durch lange Wartezeiten angespannt. Ende Jänner etwa war es durch den großen Andrang zu massiver Verkehrsüberlastung und Staus in der Stadt Zwettl gekommen. Auf diese Probleme wurde rasch reagiert: Ein Verkehrsleitsystem wurde in Zwettl etabliert und in der Teststation Drive-In eine dritte Spur eingerichtet und mehr Personal des Roten Kreuzes eingesetzt.

Kurz darauf wurde eine zweite behördliche Teststation, die Walk-In-Teststation in Edelhof, eingerichtet. Wie steht es nun angesichts der hohen Infektionszahlen ums Testen in Zwettl? Das zusätzliche Angebot in Edelhof habe Entspannung gebracht, beobachtet Manfred Ehrgott, Bezirksstellengeschäftsführer des Zwettler Roten Kreuzes: „Dadurch geht es sich insgesamt besser aus, mit beiden Teststationen gemeinsam funktioniert es gut.“

An Spitzentagen bis zu 900 Testungen im Drive-In

In der Drive-In-Station bei der Stadthalle verzeichne man trotzdem an manchen Tagen bis zu 900 Testungen, in der Walk-In-Station seien es mitunter merklich weniger.

„Wenn es sich noch etwas besser aufteilen würde, wäre es für alle Beteiligten wohl noch besser“, sagt Ehrgott. Vor allem in der Früh sei der Andrang beim Drive-In groß: „Und dann kommt es eben zu längeren Wartezeiten – aber nicht mehr so, dass die ganze Stadt verparkt wird.“

Zu solchen Stoßzeiten können die eigentlich zwei Testlinien auf drei erweitert werden. Um Wartezeiten zu verringern, rät er potenziellen „Freitestern“ außerdem dazu, vorab einen Schnelltest daheim zu machen: „Wenn der noch positiv ist, ist es fast sinnlos, zum Freitesten zu fahren.“ Zu welcher der beiden behördlichen Teststationen – also Drive-In in Zwettl oder Walk-In in Edelhof – man fährt, ist übrigens die eigene Entscheidung.

Dass es trotz der vermehrten Testungen klappt, liege auch daran, dass die Online-Anmeldung der Probanden mittlerweile besser funktioniere, erzählen die Helfer beim NÖN-Lokalaugenschein. Kaum noch komme es vor, dass Personen ohne Anmeldung die Teststraße aufsuchen – der administrative Aufwand sei deshalb nicht mehr so groß.

Zwei bis drei Tester sind täglich in der Teststraße im Einsatz, dazu kommen zwei weitere Personen in der Administration.

